Μπασκόνια: Ανακοίνωσε άμεσα τον Περάσοβιτς
Τα «κλειδιά» στον Βέλιμιρ Περάσοβιτς έδωσε και επίσημα η Μπασκόνια, έπειτα από την απόλυση του Πάολο Γκαλμπιάτι, μετά την ήττα από την Ντουμπάι για την 5η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Κροάτης προπονητής είναι ο δεύτερος με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία της Μπασκόνια, ο οποίος θα βιώσει την τέταρτη θητεία του στο τιμόνι τηε ομάδας.
«Η Μπασκόνια και Βέλιμιρ Περάσοβιτς κατέληξαν σε συμφωνία που δεσμεύει τον σύλλογο και τον προπονητή, ο οποίος έχει ήδη εμπειρία στον πάγκο της ομάδας, για τις επόμενες δύο σεζόν. Ο Κροάτης προπονητής θα φτάσει στη Βιτόρια αύριο (Πέμπτη 15/10)και θα ηγηθεί της ομάδας την Παρασκευή (16/10) εναντίον της Βίρτους Μπολόνια.
Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς επιστρέφει στη Βιτόρια για να αναλάβει την Μπασκόνια. Ο Περάσοβιτς θα ηγηθεί της ομάδας μέχρι το 2028. Ο Κροάτης προπονητής, ο οποίος ηγήθηκε της Ούνιξ Καζάν την περασμένη σεζόν, έχει μεγάλη προπονητική εμπειρία τόσο στην Euroleague όσο και στην Liga Endesa» αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης της ομάδας.
«Με 253 αγώνες στο τιμόνι της Μπασκόνια, ο Βέλιμιρ είναι ο δεύτερος προπονητής με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του συλλόγου και θα ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του ως προπονητής της Μπασκόνια. Υπό την ηγεσία του, η Μπασκόνια έχει κερδίσει ένα Κύπελλο Ισπανίας και ένα Σούπερ Καπ, και οδήγησε την ομάδα στην τελευταία της συμμετοχή σε Final Four το 2016. Η Μπασκόνια προσθέτει έναν προπονητή με εμπειρία και πάθος για τον σύλλογο» κατέληξε.
Velimir Perasovic, nuevo entrenador de Kosner Baskonia 🖇️https://t.co/fCLxO1AQeY Ongi etorri! 🔵🔴 https://t.co/GTMPSt9Wy2— Kosner Baskonia (@Baskonia) October 14, 2026
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