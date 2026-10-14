Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς ανέλαβε και επίσημα τα ηνία της Μπασκόνια μετά την απομάκρυνση του Πάολο Γκαλμπιάτι.

Τα «κλειδιά» στον Βέλιμιρ Περάσοβιτς έδωσε και επίσημα η Μπασκόνια, έπειτα από την απόλυση του Πάολο Γκαλμπιάτι, μετά την ήττα από την Ντουμπάι για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κροάτης προπονητής είναι ο δεύτερος με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία της Μπασκόνια, ο οποίος θα βιώσει την τέταρτη θητεία του στο τιμόνι τηε ομάδας.

«Η Μπασκόνια και Βέλιμιρ Περάσοβιτς κατέληξαν σε συμφωνία που δεσμεύει τον σύλλογο και τον προπονητή, ο οποίος έχει ήδη εμπειρία στον πάγκο της ομάδας, για τις επόμενες δύο σεζόν. Ο Κροάτης προπονητής θα φτάσει στη Βιτόρια αύριο (Πέμπτη 15/10)και θα ηγηθεί της ομάδας την Παρασκευή (16/10) εναντίον της Βίρτους Μπολόνια.

Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς επιστρέφει στη Βιτόρια για να αναλάβει την Μπασκόνια. Ο Περάσοβιτς θα ηγηθεί της ομάδας μέχρι το 2028. Ο Κροάτης προπονητής, ο οποίος ηγήθηκε της Ούνιξ Καζάν την περασμένη σεζόν, έχει μεγάλη προπονητική εμπειρία τόσο στην Euroleague όσο και στην Liga Endesa» αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης της ομάδας.

«Με 253 αγώνες στο τιμόνι της Μπασκόνια, ο Βέλιμιρ είναι ο δεύτερος προπονητής με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του συλλόγου και θα ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του ως προπονητής της Μπασκόνια. Υπό την ηγεσία του, η Μπασκόνια έχει κερδίσει ένα Κύπελλο Ισπανίας και ένα Σούπερ Καπ, και οδήγησε την ομάδα στην τελευταία της συμμετοχή σε Final Four το 2016. Η Μπασκόνια προσθέτει έναν προπονητή με εμπειρία και πάθος για τον σύλλογο» κατέληξε.

