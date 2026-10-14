Η Μπασκόνια επισημοποίησε την απομάκρυνση του Πάολο Γκαλμπιάτι από τον πάγκο της ομάδας, μετά την ήττα από την Ντουμπάι.

Την απόλυση του Πάολο Γκαλμπιάτι ανακοίνωσε επίσημα η Μπασκόνια, μετά την ήττα (79-93) από την Ντουμπάι στην Buesa Arena το βράδυ της Τρίτης (13/10), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Ιταλός τεχνικός που στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων όταν ρωτήθηκε για το τι απαιτείται για να επιστρέψει στις νίκες η Μπασκόνια είπε «εκατομμύρια» κάνοντας χιούμορ, βλέπει την έξοδο. Γιατί τα αποτελέσματα (1 νίκη και 4 ήττες) είναι εκείνα που διατηρούν στη θέση του έναν προπονητή ή τον στέλνουν στο σπίτι του.

Η Μπασκόνια ευχαρίστησε στην ανακοίνωση της τον Ιταλό προπονητή για την δουλειά του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο.

«Ο Μπασκόνια και ο Πάολο Γκαλμπιάτι τερμάτισαν τη σχέση τους, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025. Ο σύλλογος ενημέρωσε σήμερα τον προπονητή για την απόφαση να λύσει το συμβόλαιό του και δεν θα βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της ομάδας. Μέχρι σήμερα, ο Γκαλμπιάτι έχει οδηγήσει την ομάδα σε συνολικά 87 παιχνίδια: 43 στην EuroLeague, 40 στην Liga Endesa και 4 μεταξύ του Supercopa και του Copa del Rey, κατακτώντας το τελευταίο τρόπαιο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Μπασκόνια ευχαριστεί τον Πάολο Γκαλμπιάτι για την δουλειά του κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προπονητής της ομάδας και του εύχεται καλή τύχη τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο» αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας της Βιτόρια.