O Ταϊρίκ Τζόουνς τελείωσε εντυπωσιακά με alley oop τη φάση κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Χάποελ Τελ Αβίβ για τη Euroleague στη SUNEL Arena. Μια εντυπωσιακή φάση έβγαλαν οι Εβάν Φουρνιέ και Ταϊρικ Τζόουνς απέναντι στο σύνολο του Ιτούδη.

Ο Γάλλος ύψωσε για τον ψηλό των ερυθρόλευκων και εκείνος τελείωσε τη φάση εντυπωσιακά με alley oop σε μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της αναμέτρησης.

Δείτε το alley oop