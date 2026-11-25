Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Εντυπωσιακό alley oop του Τζόουνς
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Χάποελ Τελ Αβίβ για τη Euroleague στη SUNEL Arena. Μια εντυπωσιακή φάση έβγαλαν οι Εβάν Φουρνιέ και Ταϊρικ Τζόουνς απέναντι στο σύνολο του Ιτούδη.
Ο Γάλλος ύψωσε για τον ψηλό των ερυθρόλευκων και εκείνος τελείωσε τη φάση εντυπωσιακά με alley oop σε μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της αναμέτρησης.
Δείτε το alley oop
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BIG TIME ALLEY OOP FINISH BY JONES! 🆙 Courtesy of @EvanFourmizz 🪙 @TyriqueJones_ @Olympiacos_BC | #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/bzueu0AgIQ— EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026
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