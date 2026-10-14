Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι
Ο Παναθηναϊκός ήταν για άλλη μια φορά επιβλητικός και επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία της Παρτίζαν στο Βελιγράδι με 55-72.
Η «πράσινη» ΚΑΕ έδωσε στην δημοσιότητα όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες και αποτυπώνουν την παραμονή της αποστολής στην σερβική πρωτεύουσα.
Η άφιξη στο Βελιγράδι, η προετοιμασία του αγώνα και οι φάσεις που έκλεψαν την παράσταση κατά τη διάρκεια του αγώνα.
🎥 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗦 𝗢𝗡 𝗧𝗢𝗨𝗥 | 𝗕𝗘𝗟𝗚𝗥𝗔𝗗𝗘 ☘️ Our first @EuroLeague road trip of the season ends with a big W! The Greens took care of business in Belgrade. 💚 Go behind the scenes of our trip, from the team’s preparation and locker room focus to the moments that followed till the final buzzer. 👀 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 14, 2026
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