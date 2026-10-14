Δείτε την... δεύτερη ματιά από τα τα όσα συνέβησαν στην «Beogradska Arena» με τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρτίζαν.

Ο Παναθηναϊκός ήταν για άλλη μια φορά επιβλητικός και επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία της Παρτίζαν στο Βελιγράδι με 55-72.

Η «πράσινη» ΚΑΕ έδωσε στην δημοσιότητα όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες και αποτυπώνουν την παραμονή της αποστολής στην σερβική πρωτεύουσα.

Η άφιξη στο Βελιγράδι, η προετοιμασία του αγώνα και οι φάσεις που έκλεψαν την παράσταση κατά τη διάρκεια του αγώνα.