Ιτούδης: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»

Ο Δημήτρης Ιτούδης έδειξε για άλλη μια φορά τον σεβασμό του στο πρόσωπο του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη κατάφερε να περάσει αλώβητη από το «T-Center» και να «σπάσει» το νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού, καθώς τον υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στην Euroleague (81-91) μετά και την 6η αγωνιστική.

Ο Έλληνας τεχνικός έζησε ένδοξα χρόνια ως assistant του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους πράσινους, πανηγυρίζοντας πολλούς τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας για διοικητικό ηγέτη τον σπουδαίο Παύλο Γιαννακόπουλο.

Ο Ιτούδης με ανάρτηση του έδειξε τον σεβασμό του, ανεβάζοντας μια φωτογραφία μπροστά από την τοιχογραφία του Γιαννακόπουλου και γράφοντας: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»