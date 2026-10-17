Ιτούδης: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»
Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη κατάφερε να περάσει αλώβητη από το «T-Center» και να «σπάσει» το νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού, καθώς τον υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στην Euroleague (81-91) μετά και την 6η αγωνιστική.
Ο Έλληνας τεχνικός έζησε ένδοξα χρόνια ως assistant του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους πράσινους, πανηγυρίζοντας πολλούς τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας για διοικητικό ηγέτη τον σπουδαίο Παύλο Γιαννακόπουλο.
Ο Ιτούδης με ανάρτηση του έδειξε τον σεβασμό του, ανεβάζοντας μια φωτογραφία μπροστά από την τοιχογραφία του Γιαννακόπουλου και γράφοντας: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»
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