Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Ο Βαρδινογιάννης μπούκαρε στα αποδυτήρια και πήρε τη φανέλα του Ντόμινικ»

Στο Gazz Floor powered by Novibet o Νίκος Παπαδογιάννης θυμήθηκε μια ξεχωριστή ιστορία με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, από τη βραδιά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό στο Παρίσι

Ο εμβληματικός πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε απο τη ζωή την Παρασκευή (16/10) σε ηλικία 90 ετών. Με αφορμή τον θανατό του ο Νίκος Παπαδογιάννης θυμήθηκε μια ιστορία απο τις σπάνιες παρουσίες του στους αγώνες μπάσκετ του Παναθηναϊκού τότε που είχε ταξιδέψει το 1996 στο Παρίσι για να παρακολουθήσει τον τελικό του Final Four απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, αφού είχε ανάψει το «μεγαλύτερο» πούρο της βραδιάς, μπήκε με ορμή στα αποδυτήρια και βγήκε κρατώντας τη φανέλα του Ντομινίκ Ουίλκινς. Αργότερα έγινε γνωστό πως είχε πάει και είχε ζητήσει τη φανέλα με τη λογική ότι εκείνος την είχε δει πρώτος!

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