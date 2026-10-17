Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα του Παναθηναϊκού από την Χάποελ. Το +19 του Μίτσιτς, ο ΛεΝτέι και οι στιγμές που φάνηκε η χημεία της Χάποελ κόντρα στους “πράσινους”.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα την φετινή σεζόν στην EuroLeague, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί με 81-91 στο γήπεδο του «τριφυλλιού».

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα των “πρασίνων”.

Οι 25 πόντοι που πρόσφερε ο Μίτσιτς και η κλάση του ΛεΝτέι

Το παιχνίδι με την Χάποελ ήταν ιδιαίτερο για τον Παναθηναϊκό και το πιο δύσκολο φετινό του για δύο λόγους: 1. Η Χάποελ είναι μία καλή ομάδα με ταλέντο - ειδικά στην περιφέρεια - εφάμιλλο του Παναθηναϊκού (και περισσότερο στο συγκεκριμένο ματς λόγω των απουσιών των Ναν και Σλούκα). 2. Η Χάποελ έχει διατηρήσει τον προπονητή της και σημαντικό μέρος του κορμού της, βγάζοντας αυτοματισμούς (περισσότερα πάνω σε αυτό σε λίγο).

Η Χάποελ μπήκε με αυτοπεποίθηση στο παρκέ. Σε μεγάλο βαθμό το οφείλει αυτό και στον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ δεν θυμίζει τον προ ετών σταρ. Παραμένει όμως παίκτης κλάσης και ένας σπουδαίος δημιουργός. Ο κόσμος θα σταθεί στο τρίποντό του που κλείδωσε την νίκη. Γενικά όμως έχει δώσει ρεσιτάλ, κλείνοντας το ματς με 9 πόντους και 8 ασίστ, που έδωσαν άλλους 16 πόντους στην ομάδα του, ενώ είχε ακόμα +19 στο σύστημα +/-.

Η τριάδα των Μίτσιτς, Σατοράνσκι, Μπράιαντ είναι ο λόγος που η Χάποελ έμεινε ψύχραιμη και έκανε μόλις 12 λάθη (για 22 ασίστ) κόντρα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Έδωσαν ηρεμία, πήραν τις σωστές αποφάσεις.

Πολλές φορές, η σωστή απόφαση ήταν να πάει η μπάλα στον Ζακ ΛεΝτέι. Ο Αμερικανός ψηλός ήταν εξαιρετικός, κλείνοντας το ματς με 17 πόντους με 4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/6 βολές και 5 ριμπάουντ σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Ο ΛεΝτέι τροφοδοτήθηκε στο post όταν είχε μις-ματς, τιμωρώντας την άμυνα με αλλαγές του Παναθηναϊκού. Πήγε σωστά στα ριμπάουντ, έκοβε σε καίρια σημεία. Έκανε μεγάλη ζημιά. Στο τέλος, βέβαια, το ματς κρίθηκε αλλού.

Οι αρχές χρόνων, κόντρα στις αρχές μερικών εβδομάδων

Υπάρχει ένα κομμάτι που έχει υποτιμηθεί στον Παναθηναϊκό λόγω του φανταστικού ξεκινήματός του στην σεζόν: Οι “πράσινοι” εξακολουθούν να είναι μία ομάδα με καινούριο προπονητή (Ομπράντοβιτς) και αρκετούς νέους παίκτες. Έχει λογικά κενά, ψάχνει αυτοματισμούς. Η Χάποελ όμως έχει τον ίδιο προπονητή (Ιτούδης) από το 2024 και αρκετοί παίκτες βρίσκονται στην ομάδα τουλάχιστον μιά σεζόν. Είναι άλλο να έχεις θέσει τις αρχές σου μερικές εβδομάδες και άλλο ένα ή δύο χρόνια.

Αυτή η χημεία της Χάποελ φάνηκε σε αρκετά σημεία και ειδικά στις κρίσιμες τελευταίες φάσεις. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Μπράιαντ θέλει να παίξει Pick and Roll, με τον Παναθηναϊκό να ετοιμάζεται να κάνει Hedge Out (να βγει δυναμικά).

Ο Μπράιαντ πασάρει στην γωνία στον ΛεΝτέι, που έχει ελεύθερο διάδρομο.

Ο ΛεΝτέι πάει προς το καλάθι και κλείνεται από τον Γιαμπουσέλε, ενώ ο Χειζ-Ντέιβις κλείνει και αυτός μέσα.

Ο ΛεΝτέι πασάρει στον Οτούρου.

Ο Οτούρου σημειώνει καλάθι και φάουλ.

Ξεκινώντας από τα απλά: Η πάσα που βγάζει ο Μπράιαντ είναι καταπληκτική. Είναι ζήτημα να υπάρχουν 5-6 παίκτες στην Ευρώπη που μπορούν να βγάλουν αυτή την πάσα. Όλα τα άλλα που γίνονται όμως - η στιγμιαία αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού, η επίθεση του ΛεΝτέι, η σωστή πάσα, είναι και θέμα χημείας. Η επόμενη φάση, πάντως, είναι πιο χαρακτηριστική:

Ο Γουέινραϊτ έχει μις-ματς και ζητάει την μπάλα στο post. Ο Λεντέι πασάρει, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις σπεύδει άμεσα σε βοήθεια.

Με τον Γουέινραϊτ να είναι κλεισμένος, ο ΛεΝτέι προσπαθεί να τον αποφορτίσει και να του δώσει επιλογή, κόβοντας προς το καλάθι. Γιαμπουσέλε και Λεσόρ μπερδεύονται και κλείνουν ταυτόχρονα μέσα. Ο Μπράιαντ πηγαίνει στις 45 μοίρες.

Ο Γουέινραϊτ πασάρει στον Μπράιαντ, ενώ οι Γιαμπουσέλε και Λεσόρ έχουν κλείσει στον ΛεΝτέι.

Ο Μπράιαντ ευστοχεί σε τρίποντο.

Η συγκεκριμένη φάση μοιάζει - και είναι - απλή. Πρόκειται για κλασική μπασκετική κίνηση. Βγαίνει πιο εύκολα όμως όταν παίκτες είναι καιρό μαζι. Αμυντικά, δε, μπορεί να είναι πρόκληση για μία καινούρια ομάδα να την καλύψει. Αυτό φάνηκε σε αυτή την φάση. Το τρίποντο του Μίτσιτς λίγο αργότερα ήταν μαχαιριά για τον Παναθηναϊκό. Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν αυτή η φάση που έκρινε το ματς.

Είναι σε καλό δρόμο

Οι ήττες δεν αρέσουν σε κανέναν. Αυτό δεν αλλάζει όμως ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Οι “πράσινοι” έχουν ρεκόρ 5-1, βρίσκονται μαζί με τον Ολυμπιακό και την Φενέρ στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχουν δείξει καλά δείγματα, περιμένουν την ενσωμάτωση των Σλούκα, Ναν και τις επιστροφές των Μπόνγκα και Ρογκαβόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από μία καλή ομάδα, με βλέψεις Final Four, που βρίσκεται μαζί περισσότερο καιρό από αυτόν. Σαφώς και θα μπορούσε να νικήσει αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Έχει όμως χρόνο για να βρει καλύτερη χημεία, αλλά και να καλύψει αυτή την ήττα. Είναι ακόμα Οκτώβριος.