Μπασκόνια: Αποχωρεί ο Μάρκους Χάουαρντ, σύμφωνα με το «basketnews»
Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Μάρκους Χάουαρντ από την Μπασκόνια, σύμφωνα με το «basket news».
Ο Αμερικανός γκαρντ είδε τον χρόνο του να μειώνεται αρκετά στα πρώτα παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας μ.ο 4.7 πόντους σε 10 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα όπως τονίζουν οι Λιθουανοί, ο Χάουαρντ, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.
Αν ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στη Ζενίτ, τότε ο Αμερικανός γκαρντ θα ξαναβρεθεί υπό τις οδηγίες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.
Markus Howard is close to leaving Baskonia 👀 The scorer is in advanced talks with a non-EuroLeague team: https://t.co/lNDXCfmyye https://t.co/reA984GwIO— BasketNews (@BasketNews_com) October 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.