Ο Μάρκους Χάουαρντ είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Μπασκόνια σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news», ενώ μάλιστα βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Μάρκους Χάουαρντ από την Μπασκόνια, σύμφωνα με το «basket news».

Ο Αμερικανός γκαρντ είδε τον χρόνο του να μειώνεται αρκετά στα πρώτα παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας μ.ο 4.7 πόντους σε 10 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα όπως τονίζουν οι Λιθουανοί, ο Χάουαρντ, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Αν ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στη Ζενίτ, τότε ο Αμερικανός γκαρντ θα ξαναβρεθεί υπό τις οδηγίες του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.