Φενέρμπαχτσε - Πέτκιμ Σπορ 77-82: Ήττα σοκ στο πρωτάθλημα πριν τον Ολυμπιακό

Φενέρμπαχτσε - Πέτκιμ Σπορ 77-82: Ήττα σοκ στο πρωτάθλημα πριν τον Ολυμπιακό

Φενέρμπαχτσε - Πέτκιμ Σπορ 77-82: Ήττα σοκ στο πρωτάθλημα πριν τον Ολυμπιακό

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Πέτκιμ Σπορ έκανε τη μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής και κέρδισε εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε με 82-77.

Απίστευτη έκπληξη στην Τουρκία, με τη Φενέρμπαχτσε να γνωρίζει τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα. Για την τέταρτη αγωνιστική, υποδέχθηκε την Πέτκιμ Σπορ, η οποία έκανε μία τεράστια εμφάνιση και «σόκαρε» τους πρωταθλητές, καθώς πήρε το διπλό με 82-77.

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους, προερχόταν από τρεις νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, όμως η Πέτκιμ Σπορ της έβαλε... φρένο. Πολυτιμότερος για τους νικητές ο Κάιρι Τόμας, ο οποίος είχε 17 πόντους (4/7 βολές, 2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 29 λεπτά.

Για τη Φενέρμπαχτσε αυτός που ξεχώρισε, ήταν ο Νικολό Μέλι με 13 πόντους (1/2 βολές, 3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 26 λεπτά.

Υπενθυμίζουμε ότι ακολουθεί παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena για τη Φενέρ, για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague.

 

Τα δεκάλεπτα: 12-24, 33-39, 51-58, 77-82

Fenerbahçe Tarfin

vs Aliağa Petkim Spor
No.PlayerMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
STARTERS
4Nicolo Melli26:27135-955.563-5602-4501-25055103110033+921
8Talen Horton-Tucker24:43174-1136.362-3662-8257-8871233320036+1414
17Onuralp Bitim8:0320-200-100-102-21000111000011-92
30Chris Silva21:1193-4753-4750-003-5600550003023+614
43Ignas Sargiunas21:4494-757.143-31001-4250-000223120022+612
BENCH
0Shane Larkin14:4600-100-000-100-000003000000-142
2Wade Baldwin IV20:49104-944.442-5402-4500-000222010101-1410
5Sertaç Şanlı13:2010-200-000-201-2500110000022-5-1
9Johnny Juzang12:0800-100-100-000-000111110020-121
10Melih Mahmutoğlu (C)19:2993-933.330-103-8370-000003010020+137
21Will Clyburn17:2073-6502-4501-2500-001010200011-193
77Demircan Demir0:0000-000-000-000-00000000000000
-Team / Coach-0--------022010------
TEAM TOTALS200:007726-6142.6215-275511-343214-1973721281998311819-2186

Aliağa Petkim Spor

No.PlayerMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
STARTERS
0Khyri Thomas29:34175-1145.452-6333-5604-7571342320137013
3Max Abmas23:01187-1258.333-31004-9440-001453400002+1117
5Tibet Görener21:2221-4251-2500-200-001231000021+23
9Jarrod Uthoff22:1873-837.52-3661-5200-003691110011-812
18Anzejs Pasecniks13:5231-2501-11000-101-2500001010023-73
BENCH
1Keandre Cook23:17135-10504-5801-5202-21000331200023+1010
2Chris Horton25:5284-666.674-6660-000-002464111120+1017
6Ozan Yılmaz0:0000-000-000-000-00000000000000
7Yiğit Onan15:0652-5401-3331-2500-001231000120+126
11Thomas Akyazılı (C)9:5652-21001-11001-11000-000221100020-47
12Yiğit Kaba0:0000-000-000-000-00000000000000
21Olivier Hanlan15:4242-4502-4500-000-000112200031-13
-Team / Coach-0--------224010------
TEAM TOTALS200:008232-645021-346111-30367-116311294017155131918+2194
@Photo credits: X // Fenerbahce
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΤΟΥΡΚΙΑ Τελευταία Νέα