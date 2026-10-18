Η Πέτκιμ Σπορ έκανε τη μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής και κέρδισε εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε με 82-77.

Απίστευτη έκπληξη στην Τουρκία, με τη Φενέρμπαχτσε να γνωρίζει τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα. Για την τέταρτη αγωνιστική, υποδέχθηκε την Πέτκιμ Σπορ, η οποία έκανε μία τεράστια εμφάνιση και «σόκαρε» τους πρωταθλητές, καθώς πήρε το διπλό με 82-77.

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους, προερχόταν από τρεις νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, όμως η Πέτκιμ Σπορ της έβαλε... φρένο. Πολυτιμότερος για τους νικητές ο Κάιρι Τόμας, ο οποίος είχε 17 πόντους (4/7 βολές, 2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 29 λεπτά.

Για τη Φενέρμπαχτσε αυτός που ξεχώρισε, ήταν ο Νικολό Μέλι με 13 πόντους (1/2 βολές, 3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 26 λεπτά.

Υπενθυμίζουμε ότι ακολουθεί παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena για τη Φενέρ, για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 12-24, 33-39, 51-58, 77-82

Fenerbahçe Tarfin vs Aliağa Petkim Spor No. Player Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 4 Nicolo Melli 26:27 13 5-9 55.56 3-5 60 2-4 50 1-2 50 5 5 10 3 1 1 0 0 3 3 +9 21 8 Talen Horton-Tucker 24:43 17 4-11 36.36 2-3 66 2-8 25 7-8 87 1 2 3 3 3 2 0 0 3 6 +14 14 17 Onuralp Bitim 8:03 2 0-2 0 0-1 0 0-1 0 2-2 100 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 -9 2 30 Chris Silva 21:11 9 3-4 75 3-4 75 0-0 0 3-5 60 0 5 5 0 0 0 3 0 2 3 +6 14 43 Ignas Sargiunas 21:44 9 4-7 57.14 3-3 100 1-4 25 0-0 0 0 2 2 3 1 2 0 0 2 2 +6 12 BENCH 0 Shane Larkin 14:46 0 0-1 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -14 2 2 Wade Baldwin IV 20:49 10 4-9 44.44 2-5 40 2-4 50 0-0 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 -14 10 5 Sertaç Şanlı 13:20 1 0-2 0 0-0 0 0-2 0 1-2 50 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 -5 -1 9 Johnny Juzang 12:08 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 -12 1 10 Melih Mahmutoğlu (C) 19:29 9 3-9 33.33 0-1 0 3-8 37 0-0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 +13 7 21 Will Clyburn 17:20 7 3-6 50 2-4 50 1-2 50 0-0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 -19 3 77 Demircan Demir 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Team / Coach - 0 - - - - - - - - 0 2 2 0 1 0 - - - - - - TEAM TOTALS 200:00 77 26-61 42.62 15-27 55 11-34 32 14-19 73 7 21 28 19 9 8 3 1 18 19 -21 86