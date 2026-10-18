Φενέρμπαχτσε - Πέτκιμ Σπορ 77-82: Ήττα σοκ στο πρωτάθλημα πριν τον Ολυμπιακό
Απίστευτη έκπληξη στην Τουρκία, με τη Φενέρμπαχτσε να γνωρίζει τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα. Για την τέταρτη αγωνιστική, υποδέχθηκε την Πέτκιμ Σπορ, η οποία έκανε μία τεράστια εμφάνιση και «σόκαρε» τους πρωταθλητές, καθώς πήρε το διπλό με 82-77.
Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους, προερχόταν από τρεις νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, όμως η Πέτκιμ Σπορ της έβαλε... φρένο. Πολυτιμότερος για τους νικητές ο Κάιρι Τόμας, ο οποίος είχε 17 πόντους (4/7 βολές, 2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 29 λεπτά.
Για τη Φενέρμπαχτσε αυτός που ξεχώρισε, ήταν ο Νικολό Μέλι με 13 πόντους (1/2 βολές, 3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 26 λεπτά.
Υπενθυμίζουμε ότι ακολουθεί παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena για τη Φενέρ, για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 12-24, 33-39, 51-58, 77-82
Fenerbahçe Tarfin
|No.
|Player
|Mins
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|STARTERS
|4
|Nicolo Melli
|26:27
|13
|5-9
|55.56
|3-5
|60
|2-4
|50
|1-2
|50
|5
|5
|10
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|+9
|21
|8
|Talen Horton-Tucker
|24:43
|17
|4-11
|36.36
|2-3
|66
|2-8
|25
|7-8
|87
|1
|2
|3
|3
|3
|2
|0
|0
|3
|6
|+14
|14
|17
|Onuralp Bitim
|8:03
|2
|0-2
|0
|0-1
|0
|0-1
|0
|2-2
|100
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-9
|2
|30
|Chris Silva
|21:11
|9
|3-4
|75
|3-4
|75
|0-0
|0
|3-5
|60
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|3
|0
|2
|3
|+6
|14
|43
|Ignas Sargiunas
|21:44
|9
|4-7
|57.14
|3-3
|100
|1-4
|25
|0-0
|0
|0
|2
|2
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|2
|+6
|12
|BENCH
|0
|Shane Larkin
|14:46
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-14
|2
|2
|Wade Baldwin IV
|20:49
|10
|4-9
|44.44
|2-5
|40
|2-4
|50
|0-0
|0
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|-14
|10
|5
|Sertaç Şanlı
|13:20
|1
|0-2
|0
|0-0
|0
|0-2
|0
|1-2
|50
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|-5
|-1
|9
|Johnny Juzang
|12:08
|0
|0-1
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|-12
|1
|10
|Melih Mahmutoğlu (C)
|19:29
|9
|3-9
|33.33
|0-1
|0
|3-8
|37
|0-0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|+13
|7
|21
|Will Clyburn
|17:20
|7
|3-6
|50
|2-4
|50
|1-2
|50
|0-0
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|-19
|3
|77
|Demircan Demir
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|Team / Coach
|-
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TEAM TOTALS
|200:00
|77
|26-61
|42.62
|15-27
|55
|11-34
|32
|14-19
|73
|7
|21
|28
|19
|9
|8
|3
|1
|18
|19
|-21
|86
Aliağa Petkim Spor
|No.
|Player
|Mins
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|STARTERS
|0
|Khyri Thomas
|29:34
|17
|5-11
|45.45
|2-6
|33
|3-5
|60
|4-7
|57
|1
|3
|4
|2
|3
|2
|0
|1
|3
|7
|0
|13
|3
|Max Abmas
|23:01
|18
|7-12
|58.33
|3-3
|100
|4-9
|44
|0-0
|0
|1
|4
|5
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|+11
|17
|5
|Tibet Görener
|21:22
|2
|1-4
|25
|1-2
|50
|0-2
|0
|0-0
|0
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|+2
|3
|9
|Jarrod Uthoff
|22:18
|7
|3-8
|37.5
|2-3
|66
|1-5
|20
|0-0
|0
|3
|6
|9
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|-8
|12
|18
|Anzejs Pasecniks
|13:52
|3
|1-2
|50
|1-1
|100
|0-1
|0
|1-2
|50
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|3
|-7
|3
|BENCH
|1
|Keandre Cook
|23:17
|13
|5-10
|50
|4-5
|80
|1-5
|20
|2-2
|100
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|+10
|10
|2
|Chris Horton
|25:52
|8
|4-6
|66.67
|4-6
|66
|0-0
|0
|0-0
|0
|2
|4
|6
|4
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|+10
|17
|6
|Ozan Yılmaz
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Yiğit Onan
|15:06
|5
|2-5
|40
|1-3
|33
|1-2
|50
|0-0
|0
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|+12
|6
|11
|Thomas Akyazılı (C)
|9:56
|5
|2-2
|100
|1-1
|100
|1-1
|100
|0-0
|0
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|-4
|7
|12
|Yiğit Kaba
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Olivier Hanlan
|15:42
|4
|2-4
|50
|2-4
|50
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|3
|1
|-1
|3
|-
|Team / Coach
|-
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TEAM TOTALS
|200:00
|82
|32-64
|50
|21-34
|61
|11-30
|36
|7-11
|63
|11
|29
|40
|17
|15
|5
|1
|3
|19
|18
|+21
|94
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