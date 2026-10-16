Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλός του στη EuroLeague
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ολοκληρώσει τη δεύτερη διαβολοβδομάδα της σεζόν με τον καλύτερο τρόπο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης μετά τη σπουδαία ανατροπή επί της Βαλένθια, φιλοξενήθηκαν από την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» και πήραν το διπλό με 105-100.
Με ρεκόρ 5-1 πλέον, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους στη Sunel Arena.
Η αναμέτρηση στα Άνω Λιόσια έχει οριστεί για την Παρασκευή (23/10), με το τζάμπολ να είναι στις 21:15.
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