Γιασικεβίτσιους: «Ποιους θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει που να είναι καλύτεροι από τους παίκτες που αποκτήσαμε;»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μιλώντας σε μέσο της Λιθουανίας αναφέρθηκε στην εικόνα της Φενέρμπαχτσε και στο χτίσιμό της.

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε με 92-74 στο «Telekom Center Athens» για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε σε λιθουανικό μέσο για την εικόνα της Φενέρ, αλλά και για τις αποφάσεις του γύρω από το χτίσιμο της ομάδας.

Αναλυτικά

Για την εικόνα της ομάδας: «Δεν ξέρω καν τι να απαντήσω για οποιαδήποτε ομάδα. Ήξερα ότι θα με ρωτούσατε κάτι τέτοιο. Πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα».

Για την εμπειρία των παικτών του και τα σκαμπανεβάσματα: «Φαίνεται ότι καταλαβαίνουμε αρκετά πράγματα. Έχουμε πιο έμπειρους παίκτες, αλλά έχουμε σκαμπανεβάσματα τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες. Ίσως είναι ως έναν βαθμό λογικό να συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν καλές στιγμές, αλλά υπάρχει και η επιθυμία όλων να κάνουν κάτι με την μπάλα στα χέρια. Τότε είναι που βγαίνουμε έξω από το ομαδικό μας πλαίσιο. Είναι μέρος της διαδικασίας».

Για το ρίσκο με την απόκτηση έμπειρων παικτών που έχουν ιστορικό τραυματισμών: «Όπως θα έλεγε ο Τόμας Μασιούλις: "ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή;". Ποιους θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει που να είναι καλύτεροι από τους παίκτες που αποκτήσαμε; Η κατάσταση στην αγορά είναι απίστευτη... Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι με το ρόστερ μας».