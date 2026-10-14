Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε τον λόγο που δεν δέχθηκε το δώρο από τη διοίκηση της Παρτίζαν.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με εμφατικό τρόπο από το Βελιγράδι, νικώντας την Παρτίζαν με 72-55 και φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές της EuroLeague, με την άμυνά του να αποτελεί το μεγάλο του όπλο.

Παρά την ήττα, το βράδυ είχε ξεχωριστή σημασία για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι φίλοι της Παρτίζαν τον υποδέχτηκαν με ένα εντυπωσιακό κορεό στις εξέδρες, στο οποίο απεικονιζόταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους οπαδούς της ομάδας, ενώ το όνομα του Σέρβου τεχνικού ακουγόταν διαρκώς σε όλη την Αρένα.

Ο σύλλογος είχε ετοιμάσει, από την πλευρά του, ένα αφιερωματικό βίντεο προς τιμήν του, το οποίο προβλήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα και συγκίνησε τους παρευρισκόμενους. Υπήρχε, μάλιστα, και ένα ξεχωριστό δώρο για τον Ομπράντοβιτς: ένας πίνακας με φωτογραφίες και με τη λέξη «Για πάντα» («Zauvek») γραμμένη πάνω. Σύμφωνα, ωστόσο, με τη Mozzart Sport, ο προπονητής του Παναθηναϊκού αρνήθηκε να το παραλάβει, σε μια από τις στιγμές που ξεχώρισαν σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, κίνηση που εξήγησε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά

«Είχα μια συζήτηση και έμαθα ότι ετοίμαζαν κάτι για εμένα, αλλά είπα πως δεν υπήρχε λόγος. Η Παρτίζαν μού έχει δώσει τα πάντα και δεν χρειάζεται να μου δώσει τίποτα άλλο. Νιώθω κομμάτι αυτού του συλλόγου και έτσι θα αισθάνομαι πάντα. Κανείς δεν μπορεί να μου το στερήσει.

Τα μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν ορισμένες δηλώσεις εκτός πλαισίου και έτσι προέκυψε ότι αυτό το παιχνίδι δεν ήταν σημαντικό για εμένα. Είχα πει ότι δεν υπάρχουν προσωπικά ζητήματα σημαντικότερα από την ομάδα και αυτό μπορεί να το δει κανείς και στην ελληνική τηλεόραση. Φυσικά και το παιχνίδι με την Παρτίζαν είναι σημαντικό και το συναίσθημα όταν βγαίνεις από τη φυσούνα είναι απίστευτο.

Αυτό που απομένει τώρα είναι οι οπαδοί να συνεχίσουν να τραγουδούν. Όσο παραμένουν έτσι, η Παρτίζαν θα είναι πάντα ένας από τους κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη».