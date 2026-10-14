Ομπράντοβιτς: «Εργάζομαι σε έναν σύλλογο που μου προσφέρει αυτό που αγαπώ περισσότερο!»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μάσησε τα λόγια του στη συνέντευξη Τύπου και μίλησε για όλα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτίζαν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολα τη νίκη στο Βελιγράδι επικρατώντας με 55-72 της Παρτίζαν, με την άμυνά του να κάνει τη διαφορά, και συνέχισε αήττητος στη EuroLeague με 5/5 νίκες.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τη ζωή του ως προπονητής του Τριφυλλιού, αλλά και για τον δεσμό του με την Παρτίζαν.

Αναλυτικά

«Είναι προφανές ότι αυτό ήταν το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι μας απέναντι στην Παρτίζαν, σε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Παίξαμε καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου και πετύχαμε μια σημαντική νίκη», ήταν τα πρώτα λόγια του Ομπράντοβιτς.

Για την υποδοχή: «Ευχαριστώ τον κόσμο για αυτή την υποδοχή. Η αγάπη είναι αμοιβαία και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τι αισθάνομαι για αυτόν τον σύλλογο, πόσο σημαντικός είναι για εμένα και πόσο περήφανος είμαι που αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίζουν πράγματα που κανείς δεν μπορεί να τους επιβάλει. Αξίζουν συγχαρητήρια για τη στήριξή τους στους παίκτες και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν.

Όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν το πρώτο μας εκτός έδρας. Νομίζω ότι αμυντικά κάναμε την καλύτερη εμφάνισή μας μέχρι τώρα, αλλά επιθετικά ήμασταν σφιγμένοι, ίσως λόγω της ατμόσφαιρας. Οι παίκτες αξίζουν συγχαρητήρια και τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι με τη Χάποελ».

Για τα όσα έχουν συμβεί με την Παρτίζαν: «Δεν έχω κανέναν λόγο να επιστρέφω σε όσα συνέβησαν. Έχω πει ότι η σχέση μου με αυτόν τον σύλλογο είναι άρρηκτη και θα παραμείνει έτσι για πάντα. Τα τεσσεράμισι χρόνια ήταν εκπληκτικά και είμαι περήφανος γι' αυτά. Θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος αν η Παρτίζαν γίνει μόνιμο μέλος της EuroLeague. Όλοι μας το προηγούμενο διάστημα, όπως και οι άνθρωποι που βρίσκονται τώρα στον σύλλογο, εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

Όλοι έχουν το δικαίωμα να συζητούν για το ποιος είναι το φαβορί, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Είμαι συγκεντρωμένος στο γήπεδο και συνεργάζομαι με ανθρώπους που έχουν την ίδια προσέγγιση. Έχω πει πολλές φορές ότι η πίεση ήταν πάντα μέρος της δουλειάς. Δεν μπορείς να αποφύγεις όσα λέει ο καθένας, αλλά δεν με απασχολούν ιδιαίτερα. Επικεντρώνομαι στο να βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις για τους παίκτες μας».

Για το δώρο που δεν δέχθηκε: «Είχα μια συζήτηση και έμαθα ότι ετοίμαζαν κάτι για εμένα, αλλά είπα πως δεν υπήρχε λόγος. Η Παρτίζαν μού έχει δώσει τα πάντα και δεν χρειάζεται να μου δώσει τίποτα άλλο. Νιώθω κομμάτι αυτού του συλλόγου και έτσι θα αισθάνομαι πάντα. Κανείς δεν μπορεί να μου το στερήσει.

Τα μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν ορισμένες δηλώσεις εκτός πλαισίου και έτσι προέκυψε ότι αυτό το παιχνίδι δεν ήταν σημαντικό για εμένα. Είχα πει ότι δεν υπάρχουν προσωπικά ζητήματα σημαντικότερα από την ομάδα και αυτό μπορεί να το δει κανείς και στην ελληνική τηλεόραση. Φυσικά και το παιχνίδι με την Παρτίζαν είναι σημαντικό και το συναίσθημα όταν βγαίνεις από τη φυσούνα είναι απίστευτο.

Αυτό που απομένει τώρα είναι οι οπαδοί να συνεχίσουν να τραγουδούν. Όσο παραμένουν έτσι, η Παρτίζαν θα είναι πάντα ένας από τους κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη».

Για την καθημερινότητά του στην Αθήνα: «Εργάζομαι σε έναν σύλλογο που μου προσφέρει αυτό που αγαπώ περισσότερο: τη δυνατότητα να ασχολούμαι αποκλειστικά με το γήπεδο. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι με εξαιρετική ενέργεια και εμείς, μαζί με τους παίκτες, είμαστε εδώ για να σκεφτόμαστε μόνο το μπάσκετ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, έχουν περάσει μόλις πέντε αγωνιστικές και έχουμε μπροστά μας έναν πολύ μακρύ δρόμο».

Στη συνέχεια, ο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε ότι δεν αισθάνεται πως οφείλει κάτι στην Παρτίζαν.

«Δεν το πιστεύω καθόλου. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτά τα τέσσερα χρόνια έδωσα περισσότερα από το μέγιστο των δυνατοτήτων μου. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον σύλλογο. Το έχω πει πολλές φορές: η Παρτίζαν είναι το σημαντικότερο. Έρχονται καινούργιοι άνθρωποι, αλλά αυτός ο σύλλογος έχει αναδείξει πολλούς παίκτες, προπονητές και διοικητικά στελέχη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Ο πολυνίκης τεχνικός αναφέρθηκε σύντομα και στην υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλοι της Παρτίζαν στο αεροδρόμιο.

«Αυτό που συνέβη στο αεροδρόμιο ήταν ανεπανάληπτο. Δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Με άγγιξε βαθιά και με συγκλόνισε. Ωστόσο, οι αποφάσεις είναι τέτοιες που πρέπει να τις σκεφτείς και έτσι πήρα τη δική μου».

Για την τωρινή εικόνα της Παρτίζαν είπε: «Η Παρτίζαν δείχνει εξαιρετική και διαθέτει πολύ καλή άμυνα. Παίζει με μεγάλο ενθουσιασμό και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα. Παρακολούθησα όλους τους αγώνες της στο πλαίσιο της προετοιμασίας μου και μου άρεσε ήδη από το παιχνίδι στην Αθήνα. Είπα στον Πενιαρόγια ότι μου αρέσει η ομάδα και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τους λείπει κάποιος παίκτης, αλλά αυτό δεν είναι δική μου δουλειά».