Σέκουλιτς: «Σπουδαία ομάδα ο Ολυμπιακός - Να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Αλεξάντερ Σέκουλιτς εν όψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague ταξιδεύοντας στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο προπονητής των Καταλανών, Αλεξάντερ Σέκουλιτς, μίλησε για το ματς που ακολουθεί την Παρασκευή (16/10, 21:30) και για τον τρόπο που η ομάδα του θα φανεί ανταγωνιστική.

Αναλυτικά

Για το πώς θα είναι ανταγωνιστική η Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό: «Θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα, είναι οι πρωταθλητές και θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, δείχνοντας πόσο έχουμε βελτιωθεί από την προηγούμενη αναμέτρηση. Αν εφαρμόσουμε το πλάνο μας, μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στον Ολυμπιακό».

Για το πού θα κριθεί η αναμέτρηση: «Μπορούμε να τα πάμε καλύτερα στην άμυνα και στα ριμπάουντ, αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο να διορθωθεί. Υπάρχουν επίσης πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν στην επίθεση, καθώς μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς».

Για την απομάκρυνση του Πάολο Γκαλμπιάτι από τον πάγκο της Μπασκόνια: «Είμαι έκπληκτος, αλλά δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που συνέβη σε άλλη ομάδα».