Ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι μίλησε ενόψει του αγώνα της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Μετά τη σπουδαία ανατροπή επί της Βαλένθια, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα (16/10, 21:30), με στόχο την πέμπτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, έκανε το δικό σου σχόλιο ενόψει της αναμέτρησης και χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως μία σπουδαία ομάδα.

Ο Μπαλτσερόφσκι είπε

«Η ομάδα έχει τον χαρακτήρα να παλεύει πάντα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να το προπονήσεις. Είναι κάτι που ο καθένας μας έχει μέσα του.

Αισθάνομαι πολύ καλά και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Μου αρέσει που οι συμπαίκτες μου και ο προπονητής με εμπιστεύονται. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που απολαμβάνω αυτή την εμπιστοσύνη σε έναν σύλλογο όπως η Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το παιχνίδι σαν κάποια δοκιμασία, αλλά ως έναν αγώνα που θέλουμε να κερδίσουμε».