Διαβάστε τις δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου εν όψει του εκτός έδρας παιχνιδιού του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague ταξιδεύοντας στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης (16/10, 21:30).

Ο Κώστας Παπανικολάου τοποθετήθηκε στη media day των «ερυθρόλευκων» τόσο για το παιχνίδι που προηγήθηκε στη Βαλένθια, όσο και για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο επίκεντρο./

Αναλυτικά

«Είναι ένα μεγάλο μάθημα και τα δύο ημίχρονα του παιχνιδιού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να μπαίνουμε στο παιχνίδι και να το αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει, ειδικά στη φετινή EuroLeague. Είναι πρόβλημα να ξεκινάμε έτσι τα παιχνίδια. Δεν ξεχωρίζω μόνο το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά θεωρώ ότι είναι συνολικό ζήτημα νοοτροπίας».

Για όσα ειπώθηκαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο: «Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν στα αποδυτήρια. Ό,τι κι αν ειπωθεί, πρέπει ο καθένας να έχει την ευθύνη μέσα του, ώστε να βγάλει τον εγωισμό του και την ανταγωνιστικότητά του μέσα στο παρκέ».

Για τη συνέχεια και την Μπαρτσελόνα: «Είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε και να βελτιώσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό είναι πιο σημαντικό από το να ασχοληθούμε με τον αντίπαλο που έχουμε μπροστά μας. Ο εαυτός που θα βγάλουμε μέσα στο παρκέ είναι το πιο σημαντικό. Η Μπαρτσελόνα στηρίζεται πάρα πολύ στα γκαρντ της και η συγκέντρωση που θα δείξουμε είναι βασικό κομμάτι».

Για την κατάσταση στην ομάδα με τα όσα έγιναν με τον Ντόρσεϊ: «Δεν νομίζω ότι είμαι ο αρμόδιος για να σχολιάσω την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης της ομάδας και μέλος του συνόλου. Εμάς μάς ενδιαφέρει, εδώ που είμαστε τώρα, να δουλέψουμε και να πάρουμε άλλη μία νίκη. Το βράδυ θα δούμε όλοι μαζί τον Θρύλο που παίζει στη Μαρσέιγ».