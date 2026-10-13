Βαλένθια - Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές

Νίκος Καρφής
Βαλένθια - Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε για πρώτη φορά φέτος σε ματς του Ολυμπιακού.

Χωρίς τον προπονητή του συνεχίζει ο Ολυμπιακός στην έδρα της Βαλένθια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε από την αναμέτρηση με τους Ισπανούς για τη Euroleague, αφού χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Την πρώτη τεχνική την δέχθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ οκτώ λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης αποβλήθηκε (διαμαρτυρήθηκε για βήματα) και έφυγε για τα αποδυτήρια, αφού πριν έδωσε το χέρι στους διαιτητές. Στην προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός για την ανατροπή κόντρα σε μια ομάδα που είναι αήττητη.

Πρώτη φορά αποβάλλεται φέτος από ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     