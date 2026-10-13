Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε για πρώτη φορά φέτος σε ματς του Ολυμπιακού.

Χωρίς τον προπονητή του συνεχίζει ο Ολυμπιακός στην έδρα της Βαλένθια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε από την αναμέτρηση με τους Ισπανούς για τη Euroleague, αφού χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Την πρώτη τεχνική την δέχθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ οκτώ λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης αποβλήθηκε (διαμαρτυρήθηκε για βήματα) και έφυγε για τα αποδυτήρια, αφού πριν έδωσε το χέρι στους διαιτητές. Στην προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός για την ανατροπή κόντρα σε μια ομάδα που είναι αήττητη.

Πρώτη φορά αποβάλλεται φέτος από ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας.