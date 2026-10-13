Πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο από τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται πίσω στο σκορ με 59-34.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια, για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Το πρώτο ημίχρονο των πρωταθλητών Ευρώπης στη «Roig Arena» ήταν... τραγικό, με την ομάδα να είναι αγνώριστη σε άμυνα και επίθεση.

Η Βαλένθια που έχει το απόλυτο στη διοργάνωση με 4/4, είχε το προβάδισμα με 59-34. Μία διαφορά 25 πόντων, με τον Ολυμπιακό να δέχεται 59 πόντους σε ένα ημίχρονο, δείγμα του πόσο κακή ήταν η αμυντική του αντιμετώπιση. Οι «νυχτερίδες» είχαν 8/10 βολές (80%), 15/21 δίποντα (71%) και 71/7 τρίποντα (41%).

Το πρόβλημα του Ολυμπιακού (εκτός από την άμυνα), ήταν και στην επίθεση, όπου είχε 9/18 δίποντα και 2/9 τρίποντα. Μάλιστα μετά από 20 λεπτά στον αγώνα, η αναλογία ασίστ-λαθών ήταν κάτι παραπάνω από κακή, μιας και είχε 6 ασίστ για 9 λάθη.

Ατομικά, ο μόνος που είχε ξεχωρίσει ήταν ο Μοντέρο με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Παπανικολάου είχε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.