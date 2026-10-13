Δείτε την 12άδα που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει του αγώνα με την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Δύσκολη αποστολή θα έχει ο Παναθηναϊκός στην «Belgrade Arena» καθώς καλείται να διατηρήσει το αήττητο απέναντι στην Παρτίζαν και μέσα σε μια «καυτή» έδρα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ωστόσο δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος εξακολουθεί να νιώθει ενόχληση στον καρπό του δεξιού του χεριού.

Έτσι λοιπόν η 12άδα των «πρασίνων» αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκα και Φαλ.