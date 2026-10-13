Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Παρτίζαν, εκτός ο Μπόνγκα!
Δύσκολη αποστολή θα έχει ο Παναθηναϊκός στην «Belgrade Arena» καθώς καλείται να διατηρήσει το αήττητο απέναντι στην Παρτίζαν και μέσα σε μια «καυτή» έδρα.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ωστόσο δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος εξακολουθεί να νιώθει ενόχληση στον καρπό του δεξιού του χεριού.
Έτσι λοιπόν η 12άδα των «πρασίνων» αποτελείται από τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκα και Φαλ.
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