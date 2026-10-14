Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αθλητικών αναμετρήσεων της ημέρας.

Τετάρτη σήμερα (14/10) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι γεμάτο δράση, με το ποδόσφαιρο να κυριαρχεί στο πρόγραμμα.

Βέβαια, η αρχή γίνεται με... μπάσκετ, στο YouTube του Gazzetta (11:00) όπου η ομάδα του Gazz Floor by Novibet σχολιάζει τα πάντα γύρω από τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στη Σερβία επί της Παρτίζαν, αλλά και τη θρυλική ανατροπή του Ολυμπιακού μέσα στη Βαλένθια.

Ακολουθούν στις 13:30 (YouTube Gazzetta) οι Galacticos by Elabet, με πολλή κουβέντα για το επικείμενο ματς της ΑΕΚ στο Champions League και στις 15:45 έρχεται το QnA του Άρη, με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιώργο Στράντζαλη, ενώ ατις 18:30 το πρόγραμμα συνεχίζεται με το Gazzetta Magazino.

Η δράση ξεκινάει στις 14:45 (ΕΡΤ2 Σπορ), με τον Ολυμπιακό Β' να υποδέχεται τη Athens Kallithea. Αργότερα στις 19:45, η Φέγενορντ θα φιλοξενήσει την Κόμο του Τάσου Δουβίκα (Magenta Sport 5) και την ίδια ώρα η Λασκ τη Λίβερπουλ (Magenta Sport 3).

Αργότερα στις 22:00 η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Σαχτάρ (MEGA/ Magenta Sport 2), η Μπόντο Γκλιμτ με τη Ντόρτμουντ (Magenta Sport 5), η Μάντσεστερ Σίτι με την Παρί Σεν Ζερμέν (Magenta Sport 4), η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Στουτγκάρδη (Magenta Sport 8), η Αστόν Βίλα με τη Φενέρμπαχτσε (Magenta Sport 6), η Μπέτις με την Πόρτο (Magenta Sport 6) και η Ρόμα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (Magenta Sport 3),

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Ένωσης στο Λονδίνο, συντονιστείτε στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazzetta Magazine Post Game, για όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο του αγώνα.

Αναφορικά με το μπάσκετ, στις 18:30 (Sport Fm TV) o Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Άλμπα για το πρώτο παιχνίδι στο Women's EuroCup. Στις 19:00 η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί με την Μπεσίκτας (Nova Sports Prime) και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός γυναικών με την Μπάθι Φέρολ (Mega News) και ο Προμηθέας με την Τρίερ (Sport Fm TV). Στις 19:30 ο Ηρακλης θα διασταυρώσει τα ξίφη του με την Βίρτσμπουργκ (Sport Fm TV), ενώ στις 20:00 ο Άρης με την Ντερτόνα (Nova Sports Prime). και τέλος στις 20:30, η Εφές θα υποδεχθεί στην έδρα της την Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 5) και στις 21:45 η Παρί την Βίρτους Μπολόνια.

Δράση όμως έχουμε και στο τένις, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να έρχεται αντιμέτωπος με τον Ντανιιήλ Μεντβέντεφ για τη φάση των «16» του ATP της Σανγκάη.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας