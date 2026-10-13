Ο βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέ Μαρία Ισκιέρδο, μίλησε στο ισπανικό ραδιόφωνο για τη σχέση του με τον Σέρβο κόουτς, την Παρτίζαν αλλά και τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός βοηθός του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, Χοσέ Μαρία Ισκιέρδο, μίλησε στο ισπανικό ραδιόφωνο, «Tirando a Fallar», για τις πρώτες εντυπώσεις από τη μέχρι στιγμής θητεία του στον Παναθηναϊκό, τη σχέση τη με τον Ζοτς, την Παρτίζαν και τον τρόπο με τον οποίο ο σπουδαίος Σέρβος προπονητής ορίζει τους στόχους του Τριφυλλιού και εμπνέει τους παίκτες του.

Ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» επιστρέφει σήμερα (13/10, 21:30) στην αγαπημένη του Παρτίζαν, όπου θα τον υποδεχθούν με ένθερμο τρόπο σε ένα κατάμεστο γήπεδο, που δεν θα πέφτει... καρφίτσα. Ο Ισκιέρδο μίλησε για την αγάπη των φιλάθλων της σέρβικης ομάδας προς τον Ζέλικο και αναφέρθηκε στη θητεία του στον πάγκο της ασπρόμαυρης πλευράς του Βελιγραδίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισκιέρδο:

«Οι προσδοκίες καθορίζονται πάντα από τον Ζέλικο. Όπου κι αν δουλέψουμε, όποιον κι αν παίξουμε, η προσέγγισή του είναι ακριβώς η ίδια. Πάντα λέω ότι για αυτόν ο πρώτος αγώνας προθέρμανσης είναι τόσο έντονος όσο και ο τελευταίος αγώνας πλέι οφ της σεζόν. Βρήκαμε έναν πολύ καλά οργανωμένο σύλλογο με μεγάλη εμπειρία. Αλλά η πίεση και οι απαιτήσεις καθορίζονται από τον Ζέλικο. Όπου κι αν βρίσκεται, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Μέχρι στιγμής μπορώ μόνο να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τον τρόπο που μας υποδέχτηκαν στην Αθήνα».

Για τον Παναθηναϊκό συγκριτικά με τη Φενέρμπαχτσε και την Παρτίζαν:

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πραγματικός γίγαντας, ένας σύλλογος του υψηλότερου επιπέδου. Ο Ζέλικο πέρασε 13 χρόνια εδώ, άνθρωποι που γνωρίζει πολύ καλά εξακολουθούν να εργάζονται στον σύλλογο, υπάρχουν επίσης πρώην παίκτες στο προπονητικό επιτελείο, όπως ο Μάικ Μπατίστ. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Οι νίκες και οι γεμάτες κερκίδες είναι σημαντικές, αλλά είναι εξίσου σημαντικό ο κόσμος να είναι περήφανος για την ομάδα του. Το να απολαμβάνει το μπάσκετ δεν σημαίνει ότι η ομάδα πρέπει να σκοράρει 100 πόντους κάθε φορά, αλλά ότι οι οπαδοί βλέπουν παίκτες που τα δίνουν όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο».

Για τη συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς:

«Πριν από λίγο καιρό αποφάσισα ότι προτιμώ να είμαι με τον Ζέλικο, να κερδίζω, να μου φέρονται καλά, να με εκτιμούν και να με πληρώνουν καλά, παρά να φύγω ποιος ξέρει από πού. Μιλούσαμε περιστασιακά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μου είπε ότι δεν ήξερε αν θα προπονούνταν ξανά επειδή έφυγε από την Παρτιζάν εντελώς εξαντλημένος. Του είπα ότι θα ήθελα να μείνω μαζί του αν συνεχίσει. Όταν υπέγραψε για τον Παναθηναϊκό, με κάλεσε. Όταν κερδίζεις το 70-75% των αγώνων, είναι πολύ πιο εύκολο να γελάς».

Για τον αλληλοσεβασμό και τη μεταξύ τους εμπιστοσύνη:

«Ξέρει ότι τον βοηθάω, ότι είμαι πιστός και ότι ξέρω ήδη τι θέλει μόλις κοιτάξει έναν παίκτη. Μερικές φορές μαλώνουμε, του επισημαίνουμε ότι βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Μερικές φορές μας ακούει, μερικές φορές όχι — είναι το αφεντικό και παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Αλλά όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που έχει αυτές τις γνώσεις, συχνά αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο».

Για την ποιότητα του ρόστερ του Παναθηναϊκού και την περσινή σεζόν στην Παρτίζαν:

«Πρώτα απ 'όλα, επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ένα πράγμα για την Παρτιζάν. Είναι αλήθεια ότι φύγαμε από την Παρτιζάν πέρυσι επειδή οι παίκτες δεν μας ακολούθησαν στο παρκέ. Αλλά φύγαμε κυρίως λόγω της ειλικρίνειας του Ζέλικο! Ο Ζέλικο πίστευε ότι αυτός, δηλαδή, φέραμε αυτούς τους παίκτες και ότι δεν ήμασταν ικανοί να τους κάνουμε να παίξουν καλύτερα. Έφυγε από καθαρή ειλικρίνεια και αγάπη για τον σύλλογο, θεωρώντας τον εαυτό του τον πιο υπεύθυνο για την κατάσταση.

Έχουμε μια εξαιρετικά ποιοτική ομάδα, αλλά ένα σύνολο ατόμων υψηλής ποιότητας δεν αποτελεί από μόνο του μια ομάδα. Η δουλειά μας είναι να τους κάνουμε ένα αρμονικό σύνολο. Οι καλοί παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και βάζουν το «εγώ» τους στο παρασκήνιο και το «εμείς» στο επίκεντρο των πάντων. Μέχρι στιγμής, οι παίκτες ακολουθούν τον Ζέλικο με φανταστικό τρόπο».

Για την υποδοχή που περιμένει στο Βελιγράδι:

«Ο Ζέλικο είναι ένας απόλυτος θρύλος εκεί, ένας άνθρωπος που ο κόσμος αγαπάει πολύ. Υποθέτω ότι θα τύχει της υποδοχής που του αξίζει. Αλλά όταν ο διαιτητής αφήσει την μπάλα, όλα αυτά θα παραμεριστούν, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό. Οι οπαδοί θα υποστηρίξουν την Παρτιζάν όσο μπορούν, όπως κάνουν πάντα, και με πραγματικά εντυπωσιακό τρόπο».