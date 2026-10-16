ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Καλό ταξίδι, "Καπετάνιε" μας»

Ο ιστορικός παράγοντας του Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, με την πράσινη ΚΑΕ να τον αποχαιρετά.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών. Γνωστός και με το παρατσούκλι «καπετάνιος» έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στον χώρο του ελληνικού αθλητικού και του ποδοσφαίρου και αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παράγοντες ever στο άθλημα.

Βρέθηκε στην ιδιοκτησία και στη θέση του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περισσότερα από 20 χρόνια, συμβάλλοντας τα μέγιστα για τις σπουδαίες επιτυχίες του συλλόγου σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από την πλευρά τον αποχαιρέτησε, γράφοντας: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την τεράστια απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή, πολύτιμη προσφορά στον Παναθηναϊκό, γιγαντιαίο εκτόπισμα και μοναδικό αποτύπωμα συνεισφοράς στην κοινωνία.

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη και τους οικείους του εκλιπόντος.

Καλό ταξίδι, «Καπετάνιε» μας»