Η Euroleague Basketball παρουσίασε το 10ετές επιχειρηματικό πλάνο της. Το απίθανο ποσό που θα λάβουν οι ομάδες που συμμετέχουν τα επόμενα 10 χρόνια.

Aνακοινώσεις είχαμε από τη Euroleague Basketball. Έγινε γνωστό το 10ετές επιχειρηματικό πλάνο της. Οι διοργανωτές προβλέπουν συνολικές καταβολές 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στις ομάδες που συμμετέχουν κατά τη διάρκεια της 10ετίας, εκ των οποίων 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από έσοδα και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από franchise.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Εuroleague και των συλλόγων της αναμένεται να ξεπεράσει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Μετά τη συνάντηση των Συλλόγων Μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA) που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στη λίμνη Κόμο, η Euroleague Basketball παρουσίασε σήμερα τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες του 10ετούς επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε και από τους 13 συλλόγους-μετόχους. Το σχέδιο καθορίζει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην αύξηση της αξίας της Λίγκας και των συλλόγων της, στην επέκταση του ανταγωνισμού μέσω δύο παραθύρων επέκτασης franchise και στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των συλλόγων.

Το σχέδιο στοχεύει στη σημαντική αύξηση των εμπορικών εσόδων και των οικονομικών κατανομών της Λίγκας στους συμμετέχοντες συλλόγους, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και επέκταση. Βασίζεται στην ανάπτυξη που επιτεύχθηκε την προηγούμενη δεκαετία και θεσπίζει ένα πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της EuroLeague στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τοπίο του μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 10ετίας, η Λίγκα προβλέπει συνολικές καταβολές 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στις ομάδες που συμμετέχουν κατά τη διάρκεια της 10ετίας, εκ των οποίων 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από έσοδα και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από franchise fees.

Εμπορική ανάπτυξη και αυξημένες διανομές προς τους συλλόγους

Σύμφωνα με το 10ετές επιχειρηματικό σχέδιο, η Euroleague Basketball στοχεύει σε ετήσια εμπορικά έσοδα 648 εκατομμυρίων ευρώ έως το 10ο έτος. Αυτή η φιλοδοξία βασίζεται στο ιστορικό της Λίγκας, η οποία έχει πετύχει 5πλάσια αύξηση εμπορικών εσόδων κατά την προηγούμενη 10ετή περίοδο.

Οι οικονομικές διανομές προς τους συλλόγους προβλέπεται να φτάσουν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της 10ετούς περιόδου, ενισχύοντας τη δέσμευση της Λίγκας να μοιράζεται την αξία που παράγεται από τη διοργάνωση με τους συμμετέχοντες συλλόγους της.

Ευκαιρίες επέκτασης και νέες επενδύσεις

Η επέκταση αποτελεί έναν ακόμη βασικό πυλώνα της 10ετούς στρατηγικής. Η Euroleague Basketball έχει επί του παρόντος 15 δεσμευτικές προσφορές στο τραπέζι, με συνολική αξία 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας το ενδιαφέρον για συμμετοχή στη μελλοντική ανάπτυξη της διοργάνωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε τέλη franchise μέσω δύο πιθανών παραθύρων επέκτασης, που έχουν προγραμματιστεί για το 2027 και το 2031. Αυτά τα τέλη θα είναι επιπλέον των εμπορικών διανομών που θα δημιουργηθούν για τους συμμετέχοντες συλλόγους, δημιουργώντας περαιτέρω ευκαιρίες για την αύξηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται σε ολόκληρη τη Λίγκα.

Μετατροπή των franchise και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμώμενες αποτιμήσεις ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αδειοδοτημένους συλλόγους συνολικά και 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη Λίγκα, το σχέδιο προβλέπει σημαντική μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κατά την επόμενη δεκαετία.

Η μετάβαση σε ένα μοντέλο τύπου franchise αναμένεται να επιφέρει άμεση αύξηση της αξίας τόσο των συλλόγων όσο και της Λίγκας από τη σεζόν 2026-27, με αναμενόμενη αύξηση της αξίας κατά 25%.

Μέχρι το τέλος του 10ετούς χρονικού ορίζοντα, η συνολική αξία των τρεχόντων αδειοδοτημένων συλλόγων προβλέπεται να φτάσει τα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιπροσωπεύει τριπλάσια αύξηση, ενώ η αξία της Λίγκας προβλέπεται να φτάσει τα 7,98 δισεκατομμύρια ευρώ, που ισοδυναμεί με 5,7 φορές την τρέχουσα εκτιμώμενη αξία της, κατά τα επόμενα 10 χρόνια.

Η μετατροπή σε μοντέλο franchise έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για επενδύσεις, σταθερότητα και εμπορική ανάπτυξη, επιτρέποντας παράλληλα στους συλλόγους να επωφεληθούν από την αυξανόμενη αξία του συνολικού ανταγωνισμού.

Η οικονομική βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων παραμένει κεντρικός στόχος του σχεδίου. Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση των οικονομικών βάσεων των συλλόγων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων σε όλη τη διοργάνωση.

Ενώ επί του παρόντος περίπου το 40% των αδειοδοτημένων συλλόγων θεωρούνται οικονομικά βιώσιμοι, η Euroleague Basketball προβλέπει ότι όλοι οι αδειοδοτημένοι σύλλογοι θα επιτύχουν οικονομική βιωσιμότητα μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης του 10ετούς επιχειρηματικού της σχεδίου.

«Ένας αυξανόμενος αριθμός αδειοδοτημένων συλλόγων μας έχει επιτύχει βιώσιμη οικονομική λειτουργία τα τελευταία χρόνια, με το 40% να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση. Όλοι οι σύλλογοι θεωρούν την πλήρη βιωσιμότητα ως απόλυτη προτεραιότητα και το 10ετές επιχειρηματικό σχέδιο το θέτει αυτό στο επίκεντρο». Δήλωσε ο Xavi Puyada, Οικονομικός Διευθυντής της Euroleague Basketball. «Η αξία της EuroLeague και των συλλόγων της αυξάνεται πολύ γρήγορα και αυτό θα επιταχυνθεί περαιτέρω καθώς εκτελούμε το επιχειρηματικό σχέδιο και οι σύλλογοι συνεχίζουν τη δική τους πρόοδο. Οι σύλλογοι θα διατηρήσουν την ιδιοκτησία ενός πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου χωρίς να απαιτούν πρόσθετους κινδύνους ή επενδύσεις».

Η Euroleague Basketball σχεδιάζει επίσης να ενισχύσει περαιτέρω τους κανονισμούς της για το Financial Fair Play, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που κατέληξαν στη συνάντηση της Λίμνης Κόμο από τους 13 μετόχους, για να υποστηρίξει τους συλλόγους στην πρόοδό τους προς τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα, συνεχίζοντας παράλληλα να επενδύει σε στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Στην πρώτη γραμμή αυτού της μετατροπής βρίσκεται η Euroleague Basketball+, η πρωτοβουλία του οργανισμού να δημιουργήσει το ψηφιακό σπίτι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων θα παραμείνουν βασική προτεραιότητα, με την υποστήριξη της νεοσύστατης VenueCO, η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους συμμετέχοντες συλλόγους και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την κατασκευή, αναβάθμιση και μεγιστοποίηση της χρήσης των εγκαταστάσεών τους.

Παράλληλα με αυτά τα μέτρα, οι σύλλογοι συνέχισαν να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους για δημιουργία εσόδων. Τα μέσα έσοδα ανά αγωνιστική ημέρα έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ τα εμπορικά έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 50% τις τελευταίες 3 σεζόν.

Το 10ετές επιχειρηματικό σχέδιο συνδυάζει αυτές τις προτεραιότητες σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει την εμπορική ανάπτυξη, να αυξήσει την αξία της Λίγκας και των συλλόγων της και να διασφαλίσει ότι τα οικονομικά οφέλη της διοργάνωσης συμβάλλουν σε ένα ισχυρότερο και πιο βιώσιμο οικοσύστημα ευρωπαϊκού μπάσκετ.