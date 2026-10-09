Δείτε τις φωτογραφίες από τα συνθήματα που έγραψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού μέσα στις τουαλέτες της SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν την SUNEL Arena, την οποία και θα έχει ως έδρα μέχρι να ετοιμαστεί το νέο ΣΕΦ.

Απέναντι στην Αναντολού Εφές έκανε... πρεμιέρα στο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί και η ΑΕΚ, καθώς υποδέχθηκε την τουρκική ομάδα για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Στις εξέδρες φυσικά βρέθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού οι οποίοι έγραψαν διάφορα συνθήματα στις τουαλέτες του γηπέδου.