Ολυμπιακός - Εφές: Έγραψαν συνθήματα με σπρέι στις τουαλέτες της SUNEL Arena οι φίλοι των «ερυθρολεύκων»
Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν την SUNEL Arena, την οποία και θα έχει ως έδρα μέχρι να ετοιμαστεί το νέο ΣΕΦ.
Απέναντι στην Αναντολού Εφές έκανε... πρεμιέρα στο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί και η ΑΕΚ, καθώς υποδέχθηκε την τουρκική ομάδα για την 4η αγωνιστική της Euroleague.
Στις εξέδρες φυσικά βρέθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού οι οποίοι έγραψαν διάφορα συνθήματα στις τουαλέτες του γηπέδου.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.