Αλμπέρ: «Δεν πρέπει να μας αποσπάσει την προσοχή η επιστροφή του Μοντέρο στο σπίτι του»

Δείτε τα όσα είπε ο Τσάβι Αλμπέρ ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της Euroleague

Η Βαλένθια υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην «Roig Arena» (13/10, 22:00) με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στην Euroleague και να φτάσει στο 5-0.

Ο προπονητής Τσάβι Αλμπέρ, μιλώντας για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» είπε ότι «παίζουμε απέναντι σε έναν αντίπαλο για τον οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά την ποιότητα και τη δύναμή του. Αντιμετωπίζουμε τον εν ενεργεία πρωταθλητή της διοργάνωσης και, φυσικά, έχουμε μεγάλη όρεξη να αναμετρηθούμε με αυτή την πρόκληση, να αγωνιστούμε ξανά στην έδρα μας μπροστά στους φιλάθλους μας και με τη στήριξή τους. Σίγουρα θα ζήσουμε μια ιδιαίτερη, κατά κάποιον τρόπο, βραδιά λόγω της επιστροφής του Γιαν στο "σπίτι" του. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας αποσπάσει την προσοχή από το πραγματικά σημαντικό, που είναι η τεράστια επιθετική ικανότητα του Ολυμπιακού».

Και συνέχισε: «Διαθέτουν ένα πολύ ομαδικό παιχνίδι, με μεγάλη ικανότητα στους χειριστές της μπάλας, ικανούς να δημιουργήσουν δικούς τους πόντους όπως ο Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ και ο Ζαν. Ειδικότερα, έχουν αυτό το στοιχείο του ολοκληρωμένου παίκτη όπως ο Βεζένκοβ, αλλά και μεγάλη ισχύ στη ρακέτα. Είναι η ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό διαθέσιμων επιθετικών ριμπάουντ στη διοργάνωση, κυρίως λόγω της παρουσίας των ψηλών και των μεγάλων φόργουορντ που τιμωρούν συνεχώς στο επιθετικό ριμπάουντ, κάτι που θα απαιτήσει από εμάς πολύ υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και επαφών.»

Όσο για τη συνέχεια; «Το πιο σημαντικό είναι να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας και να αξιοποιήσουμε αυτή τη μέρα για να ανακάμψουμε από το χθεσινό παιχνίδι στη Βαρκελώνη, το οποίο ήταν εξαιρετικά απαιτητικό σωματικά. Στόχος είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φρέσκοι στα πόδια, ώστε να προσπαθήσουμε να επιβληθούμε σε ορισμένες καταστάσεις τρανζίσιον και να χτυπήσουμε σε σημεία όπου το παιχνίδι μισού γηπέδου, που ενδεχομένως ταιριάζει περισσότερο στον Ολυμπιακό, δεν θα μας ζημιώσει».