Τζόζεφ: «Η Βαλένθια παίζει ένα ιδιαίτερο στιλ μπάσκετ - Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε καλή άμυνα»

Ο Καναδός γκαρντ του Ολυμπιακού, Κόρι Τζόζεφ, μίλησε λίγο πριν από την αναχώρηση του Ολυμπιακό, ενόψει της δύσκολης διπλής εβδομάδας των Ερυθρόλευκων στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10) για την Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια (13/10) και την Μπαρτσελόνα (16/10), στο πλαίσιο της δεύτερης φετινής «διπλής» εβδομάδας της Euroleague.

Λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής των Πειραιωτών, ο Καναδός γκαρντ των πρωταθλητών Ευρώπης, Κόρι Τζόζεφ, παραχώρησε δηλώσεις και μιλησε για την απαιτητική αναμέτρηση με τις «νυχτερίδες», τονίζοντας πως η Βαλένθια διαθέτει την καλύτερη επίθεση στην διοργάνωση έως τώρα και πως αν θέλει η ομάδα του να κερδίσει θα πρέπει να το κάνει, μέσω της καλής της άμυνας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Κόρι Τζόζεφ

«Έχουμε ακόμα μια δύσκολη εβδομάδα και αντιμετωπίζουμε αύριο μια πολύ καλή ομάδα. Η Βαλένθια διαθέτει την καλύτερη επίθεση σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές στη Euro League, παίζει ένα ιδιαίτερο στιλ μπάσκετ και είναι πολύ γρήγορη στους αιφνιδιαμσούς.

Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε καλή άμυνα. Επίσης πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό και αυτό θα γίνει αν βοηθάμε ο ένας τον άλλον και αν υπάρχει διαρκώς επικοινωνία», δήλωσε ο 35χρόνος γκαρντ.