Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με Βαλένθια (13/10) και Μπαρτσελόνα (16/10) στη διαβολοβδομάδα της Euroleague και αναχωρεί για Ισπανία με 16 παίκτες.

Μια πολύ απαιτητική εβδομάδα έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει τις Βαλένθια (13/10) και Μπαρτσελόνα (16/10) στη διαβολοβδομάδα της Euroleague και πετά για Ισπανία με 16 παίκτες.

Εκτός θα είναι οι Πλώτας και Μπουρνελές για τους Πειραιώτες.

Στην αποστολή των ερυθρολεύκων βρίσκονται οι: Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πάπας, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης, Ντάνστον.

Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός μετρά 3 νίκες και 1 ήττα στη Euroleague, από τη Βίρτους στη Μπολόνια.