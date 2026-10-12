Ολυμπιακός: Πετάει για Ισπανία με 16 παίκτες
Μια πολύ απαιτητική εβδομάδα έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει τις Βαλένθια (13/10) και Μπαρτσελόνα (16/10) στη διαβολοβδομάδα της Euroleague και πετά για Ισπανία με 16 παίκτες.
Εκτός θα είναι οι Πλώτας και Μπουρνελές για τους Πειραιώτες.
Στην αποστολή των ερυθρολεύκων βρίσκονται οι: Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πάπας, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης, Ντάνστον.
Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός μετρά 3 νίκες και 1 ήττα στη Euroleague, από τη Βίρτους στη Μπολόνια.
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