Μπάντιο ενόψει Παρτίζαν: «Θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση, γνωρίζουμε τι να περιμένουμε»
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρτίζαν την Τρίτη (13/10, 21:30, Live στο Gazzetta), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φετινής Euroleague και ο Μπράνκου Μπάντιο μίλησε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρηση της ομάδας από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
Ο 27χρονος άσος των Πρασίνων στάθηκε στην ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσει εκείνος και οι συμπαίκτες του, ενώ τόνισε πως η συγκέντρωση θα είναι το κλειδί για να έρθει μια ακόμη νίκη για το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Για το παιχνίδι: «Θα είναι μία σκληρή αναμέτρηση σε ένα σκληρό περιβάλλον. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι πρέπει να βγούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας».
Για το κλειδί της νίκης: «Να κάνουμε ότι κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Να παίξουμε καλή άμυνα. Η συγκέντρωση θα είναι το κλειδί της νίκης καθώς θα παίξουμε σε μία δύσκολη ατμόσφαιρα».
Για την ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι: «Κοιτάξτε έχουμε έμπειρους παίκτες που έχουν ήδη παίξει εκεί. Γνωρίζουμε τι να περιμένουμε από αυτή την αναμέτρηση”. Δεν χρειάζεται να μας πει κάτι ο προπονητής γνωρίζουμε ήδη την ατμόσφαιρα».
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