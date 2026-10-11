Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για την εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό, αλλά και τα πεπραγμένα του νεαρού σούπερ σταρ, Γιαν Μοντέρο.

Νωρίς το καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός φρόντισε να εξασφαλίσει την υπογραφή, ενός πραγματικού σούπερ σταρ. Ο λόγος φυσικά για τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος είχε κεντρίσει όλα τα βλέμματα στην Ευρώπη την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με τις εμφανίσεις που έκανε με τη φανέλα της Βαλένθια.

Δεν είναι λίγες οι ομάδες που θέλανε τον Δομινικανό και πολλές από αυτές, δίνανε περισσότερα χρήματα και από αυτά που του προσέφερε ο Ολυμπιακός. Κι όμως, εκείνος προτίμησε τους Πειραιώτες και ένας βασικός παράγοντας, ήταν ο coach Μπαρτζώκας. Η αλήθεια είναι πως άμα οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν είχαν κινηθεί τόσο γρήγορα για να τον κάνουν δικό τους και φτάναμε στα μέσα του καλοκαιριού, πιθανό η αξία του 23χρονου να είχε «εκτοξευτεί» ακόμα περισσότερο στην αγορά.

Όπως και να έχει, ο Μοντέρο είναι παίκτης του Ολυμπιακού και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του από νωρίς στη σεζόν. Κόντρα στον Κολοσσό, στο πρώτο του παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Η εμφάνισή του, ήταν και κάτι σαν... υπενθύμιση, για το τι παίκτης είναι και τα πόσα μπορεί να κάνει σωστά μέσα στο παρκέ.

Ο Δομινικανός, πέτυχε 30 πόντους (4/6 βολές, 4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), μάζεψε 1 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ, έκανε 4 κλεψίματα και προχώρησε σε 1 λάθος. Σίγουρα έχουμε να δούμε πολλά ακόμη μεγάλα βράδια από τον νεαρό γκαρντ, ο οποίος θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του στον σύλλογο.

Το rotation και ο αξιόμαχος Κολοσσός

Το ματς ήταν σε στυλ NBA στην αρχή, με τις δύο ομάδες να «χτυπάνε» ασταμάτητα από τα 6.75μ. Πραγματικά τεράστιο μπράβο στον Κολοσσό για την προσπάθεια που έκανε στη Sunel Arena και για 3.5 δεκάλεπτα, έδειξε ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Ο Ολυμπιακός στο τέλος, έδειξε ψυχραιμία, αλλά και την ποιότητά του, σε ένα ματς που ο coach Μπαρτζώκας, μοίρασε άψογα τους χρόνους.

Το είπε και ο ίδιος, είναι σημαντικό οι παίκτες που δεν έχουν (ή έχουν λίγο) χρόνο συμμετοχής στη EuroLeague, να εκμεταλλευτούν τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Παίκτες όπως ο Νετζήπογλου, που έπαιξε 19 λεπτά και έκανε εξαιρετικό πρώτος δεκάλεπτο, ο Πάπας (που επέστρεψε στην ομάδα), ο Καραγιαννίδης, ο Πλώτας και ο Μπουρνελές. Το πρόγραμμα είναι «βουνό» και όλοι θα χρειαστεί να βοηθήσουν την ομάδα.