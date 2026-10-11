Εξαιρετικό ντεμπούτο για τον Γιαν Μοντέρο με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Κολοσσού για τη δεύτερη αγωνιστική της GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν την ομάδα της Ρόδου στη Sunel Arena και πήραν τη νίκη με 99-83, σε ένα παιχνίδι που ο Γιαν Μοντέρο... έλαμψε.

Ο νεαρός γκαρντ, φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην πρώτη του εμφάνιση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μοντέρο, αγωνίστηκε για 23 λεπτά και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, βοηθώντας τον Ολυμπιακό και στα τελευταία λεπτά, που ο Κολοσσός είχε πλησιάσει στο σκορ.

Ο Δομινικανός, πέτυχε 30 πόντους (4/6 βολές, 4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), μάζεψε 1 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ, έκανε 4 κλεψίματα και προχώρησε σε 1 λάθος.

Μία κυριαρχική εμφάνιση από τον Μοντέρο, ο οποίος έδειξε τις προθέσεις του.