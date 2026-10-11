Ολυμπιακός - Κολοσσός 99-83: Τι έκανε ο Μοντέρο στο ντεμπούτο του
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Κολοσσού για τη δεύτερη αγωνιστική της GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν την ομάδα της Ρόδου στη Sunel Arena και πήραν τη νίκη με 99-83, σε ένα παιχνίδι που ο Γιαν Μοντέρο... έλαμψε.
Ο νεαρός γκαρντ, φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην πρώτη του εμφάνιση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μοντέρο, αγωνίστηκε για 23 λεπτά και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, βοηθώντας τον Ολυμπιακό και στα τελευταία λεπτά, που ο Κολοσσός είχε πλησιάσει στο σκορ.
Ο Δομινικανός, πέτυχε 30 πόντους (4/6 βολές, 4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), μάζεψε 1 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ, έκανε 4 κλεψίματα και προχώρησε σε 1 λάθος.
Μία κυριαρχική εμφάνιση από τον Μοντέρο, ο οποίος έδειξε τις προθέσεις του.
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