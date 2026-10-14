Ο Άλεκ Πίτερς, απέναντι στη Ρεάλ, φάνηκε πιο πολύ από κάθε φορά ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να παίξει η Αρμάνι, ενώ υπήρξαν και οι πρώτες γκρίνιες για εκείνον από την εξέδρα.

Η Αρμάνι Μιλάνο ήταν απογοητευτική για ένα ακόμα παιχνίδι και ηττήθηκε με κάτω τα χέρια στο Φόρουμ από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 98-89.

Ο Άλεκ Πίτερς, απέναντι στους Μαδριλένους, φάνηκε πιο πολύ από κάθε άλλη φορά ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο πλάνο του Πέπε Ποέτα, κυρίως σε όσα ζητάει από εκείνον ο προπονητής του στο κομμάτι της άμυνας. Και παρότι ο μόλις ένας πόντος με ελεύθερη βολή στην αναμέτρηση για ένα από τα σχυρότερα επιθετικά όπλα της ομάδας... βγάζει μάτι, οι αμυντικές του επιδόσεις στον αγώνα ήταν αυτές που «ανάγκασαν» τον 41χρονο Ιταλό τεχνικό να τον χρησιμοποιήσει για μόλις 15 λεπτά.

Ο ίδιος ο Ποέτα είχε προσφάτως παραδεχθεί με δηλώσεις του πως η προσαρμογή του Πίτερς είναι αρκετά πιο αργή από όσο περίμενε, αναφέροντας το ως έναν από τους λόγους για το κακό ξεκίνημα της ομάδας του Μιλάνο στη σεζόν. Ο Αμερικανός φόργουορντ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δείχνει όσο αγωνίζεται με τη φανέλα της Αρμάνι, να βρίσκεται ακόμα... έξω απ' τα νερά του. Όλοι στο σύλλογο πιστεύουν σε εκείνον και εξ' αρχής ήθελαν το παιχνίδι να βασιστεί πάνω του, θεωρώντας τον ως έναν από τους ηγέτες της ομάδας, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να προσφέρει όσα αποδεδειγμένα μπορεί.

Με την ομάδα να παρουσιάζει κακή εικόνα και παράλληλα τον ίδιο να κινείται σε ρηχά νερά, ήταν φυσιολογικό να αρχίσουν και οι πρώτες γκρίνιες. Μετά το απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο με τη Ρεάλ, όπου ο Πίτερς δεν είχε απολύτως καμία λύση και φάνηκε μπερδεμένος στα μαρκαρίσματα απέναντι στους προσωπικούς του αντιπάλους (Γιάντουνεν, Οκέκε και Πρότσιντα), ο κόουτς Ποέτα άλλαξε την αρχική του 5άδα και δεν τον ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο προτιμώντας τον Μπερνέλ. Το πρόβλημα στην άμυνα ήταν εμφανές με την Αρμάνι να έχει δεχτεί 53 πόντους στην ανάπαυλα, όντας ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Επιθετικά η ομάδα δεν τα πήγαινε άσχημα, σημειώνοντας 40 πόντους, με τον Πίτερς βέβαια να μην είναι ουσιαστικά καθόλου επιδραστικός, επιχειρώνατας μόλις δυο άστοχα εντός παιδειάς σουτ (0/1 δ., 0/1 τρ.).

Με το ματς ουσιαστικά να έχει φύγει εντελώς από τα χέρια των Ιταλών με παγιωμένη διψήφια διαφορά, ο Ποέτα έβαλε ξανά τον Πίτερς στο παρκέ 4 λεπτά πριν τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Δυο συνεχόμενα λάθη, μια κακή πάσα στην επίθεση και ένα κακό διάβασμα στην άμυνα που έφερε τον Οκέκε να εκτελεί τρίποντο και να ευστοχεί μπροστά του, ήταν αρκετά για να ξεκινήσουν χλιαρές αποδοκιμασίες στο Φόρουμ. Οι φίλοι της Αρμάνι βέβαια προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω, ξεκινώντας να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του αρχηγού της ομάδας, Πίπο Ρίτσι, ενός παίκτη από το βάθος του ροτέισον που αποτελεί συμπληρωματική λύση στη θέση 4.

Την ίδια στιγμή ο Ποέτα σήκωσε τον έμπειρο Ιταλό φόργουρντ από τον πάγκο, ο οποίος αντικατέστησε τον Πίτερς γνωρίζοντας την αποθέωση. Ο τεχνικός της Αρμάνι εξήγησε βέβαια στη Συνέντευξη Τύπου μετέπειτα, πως δεν έκανε αυτή την αλλαγή έπειτα από απαίτηση του κοινού, αλλά για να ταρακουνήσει την ομάδα, παραδεχόμενος βέβαια πως «ήταν μια κίνηση απόγνωσης» αφού η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ με 21 πόντους.

Συγκεκριμένα πάντως για τον πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού ανέφερε: «Ο Πίτερς σίγουρα δυσκολεύεται. Αν η ομάδα αναγκάζεται να τον χρησιμοποιεί τόσο λίγα λεπτά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα». Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα την ηγετική στόφα που βγάζουν και τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι Ντέβον Χολ και Λεάντρο Μπολμάρο, στέλνοντας μήνυμα στους υπόλοιπους παίκτες να δώσουν την καρδιά και την ψυχή τους στην ομάδα όπως αυτοί.