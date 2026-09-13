Μεσίνα: Επιστρέφει στο NBA για τους Χοκς, ποιος ο ρόλος του
Έπειτα από τη σπουδαία του καριέρα ως προπονητής, ο Έτορε Μεσίνα είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της ζωής του.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Repubblica», ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται να επιστρέψει στο NBA, προκειμένου να ενταχθεί στο σταφ των Χοκ ως τεχνικός σύμβουλος.
Μάλιστα, θα αναλάβει και τον ρόλο του τηλεοπτικού αναλυτή στο «skysports». Αξίζει να σημειωθεί πως δεν απαιτείται η παρουσία του στην Αμερική και θα μοιράζεται τον χρόνο του σε Ατλάντα και Ιταλία.
Ο Έτορε Μεσίνα επιστρέφει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, μετά το πέρασμά του από τους Λέικερς και τους Σπερς, όπου διετέλεσε χρέη βοηθού προπονητή.
Ettore Messina back in the NBAhttps://t.co/8waaaPJ5rK pic.twitter.com/Pmgq0oCyzD— Emiliano Carchia (@Carchia) September 13, 2026
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