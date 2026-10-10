Παναθηναϊκός για τον καρκίνο του μαστού: «Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση»
Η μάστιγα του «καρκίνου του μαστού» ταλανίζει εδώ και πολλές δεκαετίες το γυναικείο φύλο με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνει το δικό της μήνυμα μέσω του επίσημου λογαριασμού της ομάδας στο X. Οι Πράσινοι υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα και τον καταλυτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη, γράφοντας: «Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση».
Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ένωσε τις δυνάμεις της με το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και τη White Veil, μεταφέροντας το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης του καρκίνου του μαστού σε κάθε γωνιά του Telekom Center Athens.
Από τα Pink Reminder σύμβολα που φορούν οι αθλητές και το επιτελείο μας κατά την είσοδό τους στο παρκέ, μέχρι τις οθόνες LED, τα Pink Reminder T-shirts στην κερκίδα και τη μοναδική δράση της Pink Reminder Cam που προσφέρει δωρεάν check-ups σε γυναίκες φιλάθλους μας, στεκόμαστε απόλυτα και έμπρακτα δίπλα σε αυτή τη μάχη.
Γιατί ο Οκτώβριος είναι μόνο η αφορμή. Η προστασία της υγείας μας είναι μια απόφαση ζωής που παίρνουμε σήμερα».
«Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.» 🙌 Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ένωσε τις δυνάμεις της με το Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και τη White Veil, μεταφέροντας το μήνυμα της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης του καρκίνου του μαστού σε κάθε γωνιά του Telekom Center Athens. Από τα Pink Reminder σύμβολα που φορούν οι αθλητές και το επιτελείο μας κατά την είσοδό τους στο παρκέ, μέχρι τις οθόνες LED, τα Pink Reminder T-shirts στην κερκίδα και τη μοναδική δράση της Pink Reminder Cam που προσφέρει δωρεάν check-ups σε γυναίκες φιλάθλους μας, στεκόμαστε απόλυτα και έμπρακτα δίπλα σε αυτή τη μάχη. Γιατί ο Οκτώβριος είναι μόνο η αφορμή. Η προστασία της υγείας μας είναι μια απόφαση ζωής που παίρνουμε σήμερα. 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2026
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