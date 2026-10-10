Παναθηναϊκός: Αποθέωση για το Τριφύλλι από την ισπανική «AS»
Η ισπανική «AS» έβγαλε το... καπέλο στον Παναθηναϊκό για το ιδανικό του ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague! Το Τριφύλλι μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και η πασίγνωστη εφημερίδα χαρακτήρισε τους Πράσινους ως «Τέρας» που επέστρεψε, ενώ έκανε ειδική μνεία στον Ματίας Λεσόρ.
Κύρια αφορμή της αναφοράς της ήταν η επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με 92-74 στο «T-Center». Επιπρόσθετα, το σχετικό δημοσίευμα καταπιάνεται με την απουσία του Ναν, τις τακτικές του Ζοτς αλλά και με τον Έργκιν Άταμαν.
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα:
«Το πράσινο τέρας επέστρεψε! Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι μια μηχανή που διαλύει τους αντιπάλους της. Η απάθεια με την οποία ολοκληρώθηκε η εποχή του Αταμάν στην Αθήνα, ξεχάστηκε γρήγορα. Η άφιξη του Σέρβου προπονητή, μαζί με αρκετές ηχηρές μεταγραφές, άλλαξε άμεσα την ψυχολογία του συλλόγου, που φαντάζει ως το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Αυτός ο Παναθηναϊκός διψά για δόξα. Και απέναντι στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους δεν έδειξε κανένα έλεος. Λεσόρ παρέδιδε μαθήματα άμυνας, βγαίνοντας πάνω στους περιφερειακούς και μετατρέποντας τη ρακέτα σε απροσπέλαστο τείχος».
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