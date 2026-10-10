Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με το απόλυτο 4/4 τη φετινή EuroLeague, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την ισπανική «AS», που έπλεξε το εγκώμιο της ομάδας του Ομπράντοβιτς.

Η ισπανική «AS» έβγαλε το... καπέλο στον Παναθηναϊκό για το ιδανικό του ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague! Το Τριφύλλι μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και η πασίγνωστη εφημερίδα χαρακτήρισε τους Πράσινους ως «Τέρας» που επέστρεψε, ενώ έκανε ειδική μνεία στον Ματίας Λεσόρ.

Κύρια αφορμή της αναφοράς της ήταν η επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με 92-74 στο «T-Center». Επιπρόσθετα, το σχετικό δημοσίευμα καταπιάνεται με την απουσία του Ναν, τις τακτικές του Ζοτς αλλά και με τον Έργκιν Άταμαν.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Το πράσινο τέρας επέστρεψε! Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι μια μηχανή που διαλύει τους αντιπάλους της. Η απάθεια με την οποία ολοκληρώθηκε η εποχή του Αταμάν στην Αθήνα, ξεχάστηκε γρήγορα. Η άφιξη του Σέρβου προπονητή, μαζί με αρκετές ηχηρές μεταγραφές, άλλαξε άμεσα την ψυχολογία του συλλόγου, που φαντάζει ως το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Αυτός ο Παναθηναϊκός διψά για δόξα. Και απέναντι στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους δεν έδειξε κανένα έλεος. Λεσόρ παρέδιδε μαθήματα άμυνας, βγαίνοντας πάνω στους περιφερειακούς και μετατρέποντας τη ρακέτα σε απροσπέλαστο τείχος».