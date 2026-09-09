Το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί ένα πολύ «καυτό» θέμα, με τον Ολυμπιακό να είναι σε συζητήσεις με τον διεθνή γκαρντ για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί στην περιφέρεια και ένα από τα θέματα που πρέπει να λύσει η ομάδα, έχει να κάνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ πραγματοποίησε «μαγικές» εμφανίσεις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και αναμένεται να είναι ένας από τους κομβικούς παίκτες της ομάδας την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το τωρινό Status

Το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ με τους Πειραιώτες, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Στόχος του Ολυμπιακού, είναι να έρθει σε συμφωνία με τον 30χρονο, προκειμένου να μείνει για πολλά περισσότερα χρόνια στο λιμάνι. Έγιναν 3-4 προσεγγίσεις με τους εκπροσώπους του παίκτη στην Ελλάδα και το Λας Βέγκας, ωστόσο υπάρχει απόσταση (κάτι που επιβεβαίωσε και ο παίκτης) ακόμα στα οικονομικά. Οι δύο πλευρές πλησίασαν τα 3 εκατ. ευρώ (τον χρόνο) για τρία χρόνια, όμως δεν υπήρχε κάποια συμφωνία.

Το μπάσιμο του ΠΑΟΚ

Σε αυτό έπαιξε και ρόλο ότι η πλευρά του ΠΑΟΚ, ανέφερε στον ατζέντη του Ντόρσεϊ ότι το καλοκαίρι, αν μείνει ελεύθερος, θα μπορέσει να του δώσει 16 εκατ. ευρώ για τέσσερα χρόνια (δηλαδή 4 εκατ. τον χρόνο).

Για την ώρα, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με το μέλλον του διεθνή γκαρντ στον Ολυμπιακό. Το σίγουρο είναι ότι ο ίδιος, θέλει να μείνει στο λιμάνι, αλλά και οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους, προκειμένου να τον κρατήσουν στην ομάδα.

Δεν είναι μόνο το ελληνικό διαβατήριο, είναι και η ποιότητα που έχει ο Τάιλερ. Ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό ενός παιχνιδιού και να γίνει «πονοκέφαλος» για τις αντίπαλες άμυνες.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θέλουν να μπουν σε... περιπέτειες και να περιμένουν το τέλος της σεζόν, όπου ο Ντόρσεϊ θα είναι free agent. Θέλει μέσα στη σεζόν, να έχει ολοκληρώσει το deal με τον 30χρονο.