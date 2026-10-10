Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Ο Ομπράντοβιτς είναι ο... Πάπας»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τη διαφορά που έχει κάνει στον Παναθηναϊκό ο Ομπράντοβιτς και τη βαρύτητα που έχει το όνομά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις φετινές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς έχει κάνει το 4/4 στη Euroleague και παραμένει αήττητος.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης έψαξε την αιτία πίσω από όλα όσα βλέπουμε από τους Πράσινους, αποδίδοντας την άψογη εικόνα τους στο σεβασμό και την εμπιστοσύνη που έχουν στο πρόσωπο του προπονητή τους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Ζοτς ως «Πάπα» στο Gazz Floor by Novibet σημειώνοντας πως ο Σέρβος κόουτς είναι μια τεράστια προσωπικότητα κι ένας «φάρος» για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καταφέρνοντας παράλληλα να χτίσει μια από τις πιο ισχυρές ομάδες στην Ευρωλίγκα.