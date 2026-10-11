GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού Ρόδου
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού Ρόδου.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 99-83 και έκανε το 2/2 στην Greek Basket League.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τους πρώτους της βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού θυμίζουμε είχε ξεκινήσει με -2 μαζί με τον Παναθηναϊκό από την περσινή σεζόν.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
10/10
- Περιστέρι - Ηρακλής: 92-89 (παρ.)
- Μαρούσι - Μύκονος: 79-82
- ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας: 86-73
- Καρδίτσα - Βίκος Φalcons: 85-74
- Άρης - ΑΕΚ: 88-58
- Προμηθέας Πάτρας - Παναθηναϊκός: 59-84
11/10
Η βαθμολογία:
- Καρδίτσα 2-0, 4β.
- ΠΑΟΚ 2-0, 4β.
- Περιστέρι 2-0, 4β.
- Άρης 1-1 3β.
- ΑΕΚ 1-1 3β.
- Κολοσσός Ρόδου 1-1, 3β.
- Μύκονος 1-1, 3β.
- Παναθηναϊκός 2-0, 2β *
- Ολυμπιακός 2-0, 2β. *
- Ηρακλής 0-2, 2β.
- Προμηθέας Πατρών 0-2, 2β.
- Βίκος Φalcons, 0-2, 2β.
- Μαρούσι 0-2, 2β.
- Δόξα Λευκάδας 0-2, 2β
* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Η επόμενη αγωνιστική (3η):
17/10
- ΑΕΚ - Μύκονος (15:00)
- Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ (16:00)
- Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας Πάτρας (17:00)
- Ηρακλής - Καρδίτσας (17:00)
- Άρης - Μαρούσι (17:30)
18/10
- Βίκος Φalcons - Ολυμπιακός (13:00)
- Παναθηναϊκός - Περιστέρι (16:00)
@Photo credits: eurokinissi
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