Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού Ρόδου.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 99-83 και έκανε το 2/2 στην Greek Basket League.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τους πρώτους της βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού θυμίζουμε είχε ξεκινήσει με -2 μαζί με τον Παναθηναϊκό από την περσινή σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

10/10

11/10

Η βαθμολογία:

Καρδίτσα 2-0, 4β. ΠΑΟΚ 2-0, 4β. Περιστέρι 2-0, 4β. Άρης 1-1 3β. ΑΕΚ 1-1 3β. Κολοσσός Ρόδου 1-1, 3β. Μύκονος 1-1, 3β. Παναθηναϊκός 2-0, 2β * Ολυμπιακός 2-0, 2β. * Ηρακλής 0-2, 2β. Προμηθέας Πατρών 0-2, 2β. Βίκος Φalcons, 0-2, 2β. Μαρούσι 0-2, 2β. Δόξα Λευκάδας 0-2, 2β

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Η επόμενη αγωνιστική (3η):

17/10

ΑΕΚ - Μύκονος (15:00)

Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ (16:00)

Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας Πάτρας (17:00)

Ηρακλής - Καρδίτσας (17:00)

Άρης - Μαρούσι (17:30)

18/10