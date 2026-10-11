Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, οι άνθρωποι του γηπέδου επανέφεραν το σήμα της ΑΕΚ στο παρκέ και άρχισαν τις ετοιμασίες ενόψει της επόμενη υποχρέωσης της «Ένωσης».

Λίγα λεπτά μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, η SUNEL Arena πήρε και πάλι τη φυσική της μορφή.

Συγκεκριμένα οι άνθρωποι του γηπέδου έκαναν το παρκέ και πάλι υπό τα χρώματα της ΑΕΚ και ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, προκειμένου να είναι έτοιμο το γήπεδο ενόψει του αγώνα κόντρα στη Μύκονο για την 3η αγωνιστική της GBL.