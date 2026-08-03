Λάσο: «Πρέπει να κατανοήσουμε ψυχολογικά ότι δεν θα έχουμε φέτος τον Μάικ Τζέιμς»

Δείτε τα όσα δήλωσε ο Πάμπλο Λάσο μετά το τέλος του αγώνα στη SUNEL Arena μεταξύ Ολυμπιακού και Αναντολού Εφές.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποχρέωσαν την τουρκική ομάδα στην 3η ήττα της ύστερα από τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της Euroleague.

Ο Πάμπλο Λάσο έκανε ειδική αναφορά σε ερώτηση που του έγινε για τον Μάικ Τζέιμς, ξεκαθαρίζοντας ότι πρέπει όλοι στην Εφές να κατανοήσουν ότι δεν θα επιστρέψει τη φετινή σεζόν.

«Πρώτα από όλα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το πρώτο παιχνίδι για εμάς χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, όπου χάσαμε τον καλύτερό μας παίκτη. Και το πρώτο παιχνίδι αυτό να είναι με τον Ολυμπιακό, δεν είναι και το ιδανικό σενάριο. Θεωρώ πως κάναμε πολλά λάθη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε αν θέλουμε να είμαστε μια ομάδα που είναι ανταγωνιστική κάθε βράδυ. Αν δε μειώσουμε τα λάθη μας και τα επιθετικά ριμπάουντ που δώσαμε δεν έχει σημασία αν βάζουμε τα σουτ. Ο Ολυμπιακός ήταν... καυτός και εμείς δεν ήμασταν καλοί απόψε» ανέφερε αρχικά για το παιχνίδι, ενώ για τον Μάικ Τζέιμς, είπε:

«Νομίζω πως ψυχολογικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κυρίως να το κατανοήσουμε. Να καταλάβουμε πως ο Μάικ δε θα γυρίσει φέτος. Για τον οργανισμό, για την ομάδα, είναι μια τεράστια απώλεια. Στην αρχή της σεζόν, όταν δημιουργείς κάτι, είναι πλήγμα. Ωστόσο, θα ήταν χαζό να πιστέψουμε πως όλα τελείωσαν εδώ. Πρέπει όπως απόψε να δούμε τι κάναμε σωστά και τι κάναμε λάθος. Θα ήταν ηλίθιο να έρθω να σας πω απόψε πως χάσαμε τον Μάικ Τζέιμς και είναι εντάξει που χάσαμε και ήταν εντάξει που κάναμε λάθη. Πρέπει να κριτικάρω τους παίκτες μου όπως θα έκανα ούτως ή άλλως και το ίδιο να κάνω και στον εαυτό μου».

Σε ερώτηση για την κακή απόδοση του Σάριτς, εξήγησε: «Ο Σάριτς είχε απόψε ένα κακό παιχνίδι. Δεν ήταν ικανοποιημένος με την εμφάνισή του και ούτε και εμείς ήμασταν. Ένα κακό παιχνίδι είναι απλά αυτό. Παίζουμε ξανά την Κυριακή, προχωράμε και συνεχίζουμε. Ο Ντάριο είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και κάθε βράδυ θα τον χρειαζόμαστε. Απόψε μπορεί να έχασε μερικά ελεύθερα σουτ, ωστόσο μπορεί να μας δώσει πολλά πράγματα τα οποία θα μας προσφέρουν και θα μας βοηθήσουν».

Όσο για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει φέτος στην SUNEL Arena; «Πιστεύω πως ο κόσμος του Ολυμπιακού στηρίζει την ομάδα του όπου και αν παίζει. Δεν κάνει διαφορά είτε είναι εδώ, είτε αλλού. Εγώ είδα τον κόσμο όπως πάντα, όπως και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν με ρωτάτε, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο... από το σπίτι. Θα πρέπει να ρωτήσετε και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού πως νιώθουν για όλο αυτό. Ο κόσμος έδειξε πως θα στηρίζει την ομάδα όλη τη χρονιά».