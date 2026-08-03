Μοντέρο: «Είναι ωραίο να σε πιστεύει ο προπονητής σου»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Γιαν Μοντέρο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα στην Μπολόνια και να επικρατήσουν της Εφές με 89-66.

Πολύ καλή ήταν η παρουσία του Γιαν Μοντέρο, ο οποίος σε 26:35 λεπτά συμμετοχής είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Μετά το τέλος ο Δομηνικανός γκαρντ είπε ότι «προσπαθούσα να μείνω συγκεντρωμένος στο ματς. Δεν είχαμε καλό πρώτο ημίχρονο. Εκτελέσαμε κάποια σουτ στο πρώτο ημίχρονο που δεν μπήκαν, έπρεπε να πάρουμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο και το κάναμε».

Και συνέχισε: «Είναι πάντα ωραίο όταν σε πιστεύει ο προπονητής σου, σου δίνει ελευθερία στο γήπεδο. Πάντα θα σέβομαι τις αποφάσεις του. Είμαι χαρούμενος που με εμπιστεύεται».