Ραμαντάνης στο Gazz Floor: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός διαβεβαίωσε ότι οι ζημιές στη SUNEL Arena θα αποκτασταθούν άμεσα»
Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν την SUNEL Arena, την οποία και θα έχει ως έδρα μέχρι να ετοιμαστεί το νέο ΣΕΦ και επικράτησε με 89-66 της Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική.
Οι ζημιές που έγιναν στις τουαλέτες του γηπέδου από τους οργανωμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού, θα αποκατασταθούν άμεσα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Ραμαντάνης στο «Gazz Floor by Novibet».
Κάτι τέτοιο εξάλλου είναι μέσα στη συμφωνία της χρήσης της SUNEL Arena.
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