Ραμαντάνης στο Gazz Floor: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός διαβεβαίωσε ότι οι ζημιές στη SUNEL Arena θα αποκτασταθούν άμεσα»

Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης ξεκαθάρισε στο «Gazz Floor by Novibet» ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα αποκαταστήσει τις ζημιές στη SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν την SUNEL Arena, την οποία και θα έχει ως έδρα μέχρι να ετοιμαστεί το νέο ΣΕΦ και επικράτησε με 89-66 της Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική.

Οι ζημιές που έγιναν στις τουαλέτες του γηπέδου από τους οργανωμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού, θα αποκατασταθούν άμεσα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Ραμαντάνης στο «Gazz Floor by Novibet».

Κάτι τέτοιο εξάλλου είναι μέσα στη συμφωνία της χρήσης της SUNEL Arena.