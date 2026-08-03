Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου ανέλυσε τη νίκη επί της Αναντολού Εφές μιλώντας στη NOVA και παραδέχθηκε πως ακόμη χρειάζεται δουλειά για να βρεθούν οι «ερυθρόλευκοι» στο επίπεδο που πρέπει ώστε να υλοποιήσουν τους στόχους τους.

Για ακόμη πιο σκληρή δουλειά στη συνέχεια έκανε λόγο ο Κώστας Παπανικολάου μετά την επικράτηση (89-66) επί της Αναντολού Εφές στη Sunel Arena για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο «κάπτεν» των «ερυθρολεύκων» εξήγησε πως χρειάζεται ακόμη δουλειά για να φτάσει ο Ολυμπιακός στο επίπεδο που θέλουν όλοι για να εκπληρώσει τους στόχους του.

«Γενικά στην άμυνα σήμερα ήμασταν καλοί. Δηλαδή και στο δεύτερο δεκάλεπτο που κάναμε κάποια λάθη, στο τέλος στο επιμέρους σκορ δεχθήκαμε 15 πόντους. Δεν ήταν σε κακό επίπεδο, απλά δώσαμε αρκετούς συνεχόμενους πόντους εύκολους στην Εφές, που δεν χρειάστηκαν να δουλέψουν για αυτούς. Η άμυνα δίνει αυτοπεποίθηση, ρυθμό, δίνει παραπάνω προοπτικές. Ειδικά με την ταχύτητα στα γκαρντ είναι σημαντικό να έχουμε καλή άμυνα» δήλωσε ο Κώστας Παπανικολάου στην κάμερα της NOVA.

Και συνέχισε: «Χρειαζόμαστε πολύ δουλειά ακόμα για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε. Δεν παίζουμε το μπάσκετ που θέλουμε και έχει στο μυαλό του ο κόουτς. Υπάρχουν παραπάνω θετικά που βλέπουμε στην προπόνηση που δεν έχουμε βγάλει στα ματς. Είναι φυσιολογικό σε αυτή την περίοδο. Αλλάξαμε παίκτες κλειδιά σε σημαντικές θέσεις. Ο ρυθμός είναι σημαντικός στον τρόπο που παίζουμε. Όταν προσαρμοστούν τα νέα παιδιά θα επανέλθουμε εκεί που θέλουμε να είμαστε.

Είναι πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση με το γήπεδο και τα εκτός έδρας ματς. Ξέρουμε ότι θα είναι μία ιδιαίτερη σεζόν, όλοι στον οργανισμό το γνωρίζουν. Ενώ ήταν τρεις αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα, το ένιωσα σαν να παίζαμε τρεις μήνες. Είναι κάτι που ξέραμε από την αρχή της σεζόν και δεν θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία. Το μπάσκετ είναι μπάσκετ. Όλοι στο ρόστερ θα πουν ότι προτιμούν τα ματς από τις προπονήσεις. Κάθε φορά που είμαστε στο παρκέ να δίνουμε το καλύτερο δυνατό».

Ο Κώστας Παπανικολάου στη συνέχεια αναφέρθηκε στους συμπαίκτες του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μοντέρο για τους οποίους είπε: «Ο Μοντέρο και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχουν πολύ υψηλό αγωνιστικό IQ. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ξέρει να χρησιμοποιεί το κορμί του, βλέπει το γήπεδο και είναι δυνατός, δεν παίζει με εκρηκτικότητα και ταχύτητα. Ο άλλος είναι το ακριβώς αντίθετο, με πολύ ταχύτητα. Οι εναλλαγές είναι θετικές. Αφού ξέρουν να ελέγχουν το ματς και να βγάλουν αυτό που θέλει η ομάδα στο παρκέ είναι θετικό. Πρέπει να μάθει ο ένας τον άλλον, πώς κινείται, πώς τον βολεύει στο παιχνίδι. Ακούγεται μικρό αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πώς κινούνται τα παιδιά, πού θέλει την μπάλα ο Βεζένκοβ, ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, πώς την θέλει ο Μιλουτίνοφ. Είναι μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν μικρά κουτιά να κουμπώσουν μαζί και να βγάλουν καλύτερο αποτέλεσμα.

Ο Εντζάι είναι πανέξυπνος. Πέρα από τα αθλητικά προσόντα, διαβάζει τον χώρο εξαιρετικά, το πώς να γίνει διαθέσιμος και χρήσιμος για τους συμπαίκτες. Είναι από τους πιο έξυπνους τέτοιου είδους παίκτες που έχω δει μέχρι σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει καλός και κακός παίκτης και προπονητής από ένα επίπεδο και μετά. Είναι το πώς θα ενωθούν τα κομμάτια. Ένας παίκτης μπορεί σε μία ομάδα και έχει συμβεί. Τον Ντόρσεϊ πχ τον έδιωχνε η Μπασκόνια τότε, τον πήραμε εμείς και ήταν λίρα εκατό. Ο Πάντερ έφυγε και λέγαμε καλός σκόρερ αλλά δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Βρήκε την ομάδα που στήριξε αυτό που μπορεί να δώσει και έκανε άλλη καριέρα».