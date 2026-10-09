Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης περιέγραψε στο Gazz Floor by Novibet την ατμόσφαιρα στο παρθενικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Sunel Arena.

Ο Ολυμπιακός «φόρτσαρε» στο δεύτερο ημίχρονο και «κατατρόπωσε» την Αναντολού Εφές με 89-66 στην 4η αγωνιστική της Euroleague.

Στο πρώτο τους εντός έδρας ματς για τη φετινή χρονιά, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα χρησιμοποίησε τη Sunel Arena ως έδρα, κατόπιν συμφωνίας με την μπασκετική ΑΕΚ. Εκεί θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη στο ΣΕΦ.

Στο μεταξύ, ο Παναγιώτης Ραμαντάνης που έζησε από κοντά την ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Ένωσης, μετέφερε στο Gazz Floor by Novibet το κλίμα και το πώς κύλησαν τα πράγματα στο προσωρινό «σπίτι» των Ερυθρολεύκων.