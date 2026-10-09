Μπαρτζώκας: «Χωρίς άμυνα δεν πας μακριά σε αυτή τη λίγκα, αυτό θέλω να περάσω στους παίκτες μου»

Διαβάστε τις πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία επαγγελματική νίκη στην πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του στη SUNEL Arena κόντρα στην Αναντολού Εφές επικρατώντας με 89-66 για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

O Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη flash interview δίνοντας περισσότερη έμφαση στην άμυνα.

Αναλυτικά

Για την πρώτη εντός έδρας νίκη: «Βελτιώσαμε την άμυνά μας στο δεύτερο μέρος. Είχαμε 23 ασίστ και 21 επιθετικά ριμπάουντ, αυτά αποδεικνύουν τι έγινε στο παρκέ. Μερικές φορές αναγκαστήκαμε να πάρουμε σουτ, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες. Η Εφές είναι καλή ομάδα και έπρεπε να ήμασταν καλοί στην άμυνα για να νικήσουμε».

Για την άμυνα: «Αν κάποιος παρακολουθεί παιχνίδια της EuroLeague, θα δει ότι υπάρχει ταλέντο σε όλες τις ομάδες. Χωρίς άμυνα σε αυτή την Λίγκα είναι δύσκολο να πας μακριά χωρίς άμυνα και αυτό προσπαθώ να μεταφέρω στους παίκτες μου».