Οι ελληνικές ομάδες έκαναν το απόλυτο 10/10 στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα (06-09/10).

Οι ελληνικοί σύλλογοι ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις μέσα στην εβδομάδα, καθώς πανηγύρισαν δέκα νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες του εξωτερικού, στέλνοντας θετικά μηνύματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα της Φενέρμπαχτσε με 92-74 και ο Ολυμπιακός με ευκολία της Αναντολού Εφές με 89-66. Στο EuroCup, ΠΑΟΚ και Άρης νίκησαν Μπόσνα (75-72) και Μπούργκος (93-80) αντίστοιχα, ενώ στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ λύγισε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93 στο τσακ και το Περιστέρι την Μπάμπεργκ με 93-87.

Το ελληνικό εκπληκτικό σερί ολοκληρώθηκε στο FIBA Europe Cup, όπου Ηρακλής, Κολοσσός, Προμηθέας και Μύκονος πανηγύρισαν επίσης νίκες. Ο Ηρακλής πέρασε από την έδρα της ΜΖΤ Σκοπίων (64-59), ο Κολοσσός επικράτησε της Κραϊόβα (77-65), ο Προμηθέας νίκησε την Τρέπτσα στο Κόσοβο (91-77) και η Μύκονος συνδύασε την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της με νίκη επί της Νέφτσι με 78-58.

Οι 10 ευρωπαϊκές νίκες