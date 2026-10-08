Πασκουάλ για Πετρούσεφ: «Είναι δική μου απόφαση που δεν έπαιξε»
Οι σχέσεις του Φιλίπ Πετρούσεφ και του Τσάβι Πασκουάλ, δεν φαίνεται να είναι οι καλύτερες.
Ο Σέρβος φόργουορντ της ομάδας από τα Εμιράτα, δεν αγωνίστηκε καθόλου στην αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με τον Ισπανό τεχνικό να αναφέρεται στη συνέντευξη Τύπου, στον λόγο για τον οποίο πήρε την απόφαση να μην τον βάλει καθόλου.
Συγκεκριμένα τόνισε πως ήταν δική του απόφαση. Μένει να δούμε αν ο Πετρούσεφ θα συνεχίσει να είναι παίκτης της Ντουμπάι BC, μετά από αυτή τη δήλωση του Πασκουάλ.
Αναλυτικά:
«Δεν έχω τίποτα να πω, είναι δική μου απόφαση, του προπονητή»!
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