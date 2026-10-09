Όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αποτελεί φαβορί για να διαδεχθεί τον Πέπε Ποέτα στην Αρμάνι.

Δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν η Αρμάνι στην Euroleague, έχοντας μόλις μια νίκη μετά από τέσσερις αγωνιστικές με το buzzer beater του Χολ κόντρα στην Βίρτους, ενώ στο ιταλικό πρωτάθλημα έχει μια ήττα-σοκ από τη Βερόνα μετά από δύο ματς.

H Aρμάνι δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague και ηττήθηκε με 97-79 από την Μακάμπι, με τους Ισραηλινούς να κάνουν σεφτέ στη Euroleague.

Σύμφωνα με την La Repubblica o Γιάννης Σφαιρόπουλος είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Ποέτα και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας από το Μιλάνο. Ο Ιταλός προπονητής είναι σε δύσκολη θέση μετά το ξεκίνημα της ομάδας του σε ιταλικό πρωτάθλημα και Euroleague.

Σχετικά με τον Σφαιρόπουλο, τελευταία του δουλειά ήταν στον Ερυθρό Αστέρα με τον οποίο χώρισαν οι δρόμοι τον Οκρώβρη του 2025. Πάντως έχει μεγάλη εμπειρία από Euroleague, έχοντας παρουσιάσει σημαντικό έργο σε Ολυμπιακό και Μακάμπι.