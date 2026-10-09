Δείτε ποιοι στελεχώνουν την 12άδα του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (09/10, 21:30) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Το πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος δίνει ο Ολυμπιακός στην SUNEL Arena καθώς φιλοξενεί την Εφές με στόχο να σημειώσει την 3η του νίκη ύστερα από τέσσερα ματς στην Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τον Ντόντα Χολ, ενώ επιστρέφει για παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Έτσι λοιπόν η 12άδα των «ερυθρολεύκων» αποτελείται από τους Μακιντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Ντόρσει, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάνστον, Τζόουνς και Φουρνιέ.