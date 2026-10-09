Ολυμπιακός: Αυτή είναι η 12άδα για το παιχνίδι με τη Αναντολού Εφές
Το πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος δίνει ο Ολυμπιακός στην SUNEL Arena καθώς φιλοξενεί την Εφές με στόχο να σημειώσει την 3η του νίκη ύστερα από τέσσερα ματς στην Euroleague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τον Ντόντα Χολ, ενώ επιστρέφει για παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Έτσι λοιπόν η 12άδα των «ερυθρολεύκων» αποτελείται από τους Μακιντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Ντόρσει, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάνστον, Τζόουνς και Φουρνιέ.
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