Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) στο πρώτο του ματς στη SUNEL Arena.

Απαιτητική αποστολή για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Μπαρτζώκα κοντράρεται με την Εφές στη SUNEL Arena για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).

Οι ερυθρόλευκοι είναι στο 2-1 και οι Τούρκοι στο 1-2. Οι Πειραιώτες έχουν όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, ενώ το σύνολο του Λάσο δεν υπολογίζει για την αναμέτρηση στους Τζέιμς, Κορντινιέ και Παπαγιάννη.

«Το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, αλλά ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική», ανέφερε ο Μπαρτζώκας μεταξύ άλλων, ενώ ο Γουόρντ πρόσθεσε πως: «Τίποτα δεν αλλάζει εκτός το ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικό γήπεδο».

Ο Πάμπλο Λάσο στάθηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αναφέροντας πως έχει τη σφραγίδα του Έλληνα τεχνικού: «Έχει βαθύ ρόστερ και εφαρμόζει τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζώκα».

Το πρόγραμμα

Ολυμπιακός – Εφές (21:15, Novasports Prime)

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις (21:30, Novasports 4)

Μπασκόνια – Μπεσίκτας (21:30, Novasports Start)

