Ολυμπιακός: Απαιτητική μάχη με Εφές, πού θα δείτε το ματς
Απαιτητική αποστολή για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Μπαρτζώκα κοντράρεται με την Εφές στη SUNEL Arena για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).
Οι ερυθρόλευκοι είναι στο 2-1 και οι Τούρκοι στο 1-2. Οι Πειραιώτες έχουν όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, ενώ το σύνολο του Λάσο δεν υπολογίζει για την αναμέτρηση στους Τζέιμς, Κορντινιέ και Παπαγιάννη.
«Το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, αλλά ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική», ανέφερε ο Μπαρτζώκας μεταξύ άλλων, ενώ ο Γουόρντ πρόσθεσε πως: «Τίποτα δεν αλλάζει εκτός το ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικό γήπεδο».
Ο Πάμπλο Λάσο στάθηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αναφέροντας πως έχει τη σφραγίδα του Έλληνα τεχνικού: «Έχει βαθύ ρόστερ και εφαρμόζει τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζώκα».
Το πρόγραμμα
Ολυμπιακός – Εφές (21:15, Novasports Prime)
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις (21:30, Novasports 4)
Μπασκόνια – Μπεσίκτας (21:30, Novasports Start)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.