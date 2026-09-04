Ολυμπιακός για Φορντ: «Για πάντα στις καρδιές μας Αλφόνσο!»

Ολυμπιακός για Φορντ: «Για πάντα στις καρδιές μας Αλφόνσο!»

Γιώργος Σακελλάρης
Ολυμπιακός για Φορντ: «Για πάντα στις καρδιές μας Αλφόνσο!»
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Η ανάρτηση του Ολυμπιακού στο X για τη συμπλήρωση 22 ετών από τον θάνατο του Αλφόνσο Φορντ, μιας εμβληματικής φιγούρας που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό μπάσκετ.

Σαν σήμερα (04/09) του 2004 έφυγε από τη ζωή ο Αλφόνσο Φορντ! Ένας δεινός σκόρερ που στιγμάτισε την ελληνική καλαθοσφαίριση όσο λίγοι. Ο Ολυμπιακός δε θα μπορούσε να λησμονήσει τη μεγάλη προσωπικότητα, που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας τη σεζόν 2001-2002.

Με πολυετή θητεία στα μέρη μας, «φόρτωνε» συνεχώς τα αντίπαλα καλάθια με αλλεπάλληλους πόντους, αγωνιζόμενος επίσης και σε Παπάγο, Σπόρτιγκ και Περιστέρι. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2004, σε ηλικία -μόλις- 32 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπώντας ανείπωτη θλίψη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας, Αλφόνσο. Η κληρονομιά σου ζει, η μνήμη σου δεν θα σβήσει ποτέ. Έφυγες, αλλά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

 

@Photo credits: @Olympiacos_BC/X
     

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