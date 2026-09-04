Ολυμπιακός για Φορντ: «Για πάντα στις καρδιές μας Αλφόνσο!»
Σαν σήμερα (04/09) του 2004 έφυγε από τη ζωή ο Αλφόνσο Φορντ! Ένας δεινός σκόρερ που στιγμάτισε την ελληνική καλαθοσφαίριση όσο λίγοι. Ο Ολυμπιακός δε θα μπορούσε να λησμονήσει τη μεγάλη προσωπικότητα, που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας τη σεζόν 2001-2002.
Με πολυετή θητεία στα μέρη μας, «φόρτωνε» συνεχώς τα αντίπαλα καλάθια με αλλεπάλληλους πόντους, αγωνιζόμενος επίσης και σε Παπάγο, Σπόρτιγκ και Περιστέρι. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2004, σε ηλικία -μόλις- 32 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπώντας ανείπωτη θλίψη.
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας, Αλφόνσο. Η κληρονομιά σου ζει, η μνήμη σου δεν θα σβήσει ποτέ. Έφυγες, αλλά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».
Forever in our hearts, Alphonso. ❤️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2026
Your legacy lives on, your memory never fades.
Gone, but never forgotten. 🔴⚪️♾️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/HwRIaaVAiQ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.